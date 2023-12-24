23.12.2023, 15:43 25161
Президент подписал поправки в законы по вопросам нацбезопасности и добровольной дактилоскопии
Фото: Акорда
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан", сообщает Акорда.
Целью поправок в закон является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения нацбезопасности.
В частности, будут расширены компетенции Антитеррористического центра РК и местных исполнительных органов по координации и организации профилактики экстремизма. Для усиления мер защиты государственных секретов установлены единые требования допуска к государственным секретам для госслужащих и лиц, не состоящих на госслужбе.
В законе также укрепляются социальные гарантии сотрудников органов при прохождении службы в специальных госорганах. А именно совершенствуется порядок присвоения званий, прохождения аттестации и обучения в высших учебных заведениях.
Также предусматривается право на увольнение по собственному желанию сотрудников, имеющих выслугу более двадцати пяти лет.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации».
Напомним, законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка.
Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.
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23.12.2023, 12:58 28676
Завышение цен на сумму более 750 млн тенге в госзакупках предотвратили волонтеры
Также волонтерами выявлены нарушения в строительстве социальных объектов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили риски завышения цен на сумму 782 млн тенге, рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Как рассказали в Антикоре, значительная сумма, около 200 млн тенге, возвращена в бюджет Мангистауской области. В частности, в октябре этого года ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (Актау) запланировало приобретение 1 единицы "трехконтурной станции" на сумму 247 млн тенге. При этом проведенный анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 млн тенге. В результате соответствующей работы стоимость товара снижена до 49 млн тенге.
В другом случае одна из средних школ в Алматы планировала закупить 25 компьютеров на общую стоимость 12,5 млн тенге, то есть за единицу - 500 тысяч тенге. Однако в ходе мониторинга установлено, что подходящий по техспецификации моноблок стоит примерно 315 тысяч тенге. По итогам закупка отменена, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Атырауской области после работы волонтеров дом культуры в Кызылкогинском районе отменил закупку картин на сумму 5,3 млн тенге в связи с нарушением условий конкуренции среди поставщиков.
Помимо анализа госзакупок, значительная часть волонтеров задействованы в мониторинге хода строительства социальных объектов.
В Акмолинской области по итогам мониторинга строительства школы в селе Буланды установлены нарушения соединительных узлов и отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши. По результатам проверки управлением ГАСК установлены нарушения СНиПов и отклонения от проектного решения. Подрядчику выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол.
В Алматинской области акимат в установленные сроки не выплатил зарплату 1200 студентам, принимавшим участие в программе "Жасыл ел". После вмешательства волонтеров студентам выплачена сумма в размере 133,9 млн тенге.
В Шымкенте приостановлено незаконное посещение мониторинговой группой субъектов предпринимательства. Руководителем управления здравоохранения издан необоснованный приказ по мониторингу частных медицинских организаций. В результате своевременного реагирования приказ отменен.
Волонтеры ВКО установили факты загрязнения реки Зеленка возле горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк" в Алтайском районе. Антикоррупционной службой инициировано проведение проверки департаментом экологии области по вопросам соблюдения требований экологических норм.
Кроме этого, в рамках волонтерства профессиональными юристами, адвокатами оказаны правовые консультации более 9 тысячам граждан.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой в сфере госзакупок за последние два года предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге.
22.12.2023, 20:14 56436
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии
Фото: Акорда
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди Ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге.
22.12.2023, 17:55 61006
Останки героев Великой Отечественной войны доставили в Казахстан
Фото: Минобороны РК
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану специальным авиабортом доставлены останки трех воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
Ритуал встречи останков красноармейцев состоялся в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК с участием музыкантов Центрального военного оркестра, знаменной группы и военнослужащих роты почетного караула.
На торжественной церемонии присутствовали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, представители ОО "Атамнын аманаты", Государственного военно-исторического музея, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и родственники погибших.
Посредством видео-конференц-связи к мероприятию подключились представители акиматов, департаментов по делам обороны Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей.
Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Бауыржан Артыков выразил признательность всем, кто принимает активное участие в поисках останков воинов-казахстанцев.
Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всего казахстанского народа. На фронт убыло миллион 200 тысяч казахстанцев, более 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Их подвиги служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине", - сказал он.
Благодаря работе российских поисковиков спустя более 80 лет вернулись домой красноармейцы Силан Маметов (1912 года рождения, уроженец Казалинского района, Кызылординской области), Кадирбек Даулеткулов (1922 года рождения, уроженец Меркинского района, Жамбылской области) и Кисым Адиев (1911 года рождения, уроженец города Гурьев, Гурьевской области).
Они положили свою жизнь на алтарь Победы, не пожалели себя, не сдались в плен, до последнего выполняли свой воинский долг. Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев. Она воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц. Мы выражаем признательность поисковикам за выполнение благородной миссии", - отметил председатель ОО "Атамнын аманаты" Мурат Молдагалиев.
Красноармеец 144 стрелковой дивизии Силан Маметов погиб в 1941 году. Его останки обнаружены близ деревни Апальщино, Рузского района, Московской области поисковым отрядом "Эхо войны". Казахстанского воина Кадирбека Даулеткулова нашли поисковики отряда "Застава св. Ильи Муромца" у деревни Муравль, Троснянского района, Орловской области. Пропавший без вести в 1942 году Кисым Адиев был обнаружен в урочище у деревни Батюшково, Темнинского района, Смоленской области.
Родственников Силана Маметова пока не удалось разыскать. Поисковики ОО "Атамнын аманаты" нашли родных солдата Кисыма Адиева, которые проживают в городе Атырау. В Астану из Жамбылской области прибыл правнук брата Кадирбека Даулеткулова - Ернур Наметкул.
Кадырбек Даулеткулов ушел на фронт в 1941 году. К сожалению, создать семью не успел, детей нет. Все эти годы мы искали его. Выяснилось, что дед был пограничником и погиб на Курской дуге. От имени всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству Министерства обороны, всем поисковикам, за проделанную большую работу. Это особая миссия", - поделился он.
Поисковики также передали родственникам личные вещи красноармейцев: награды, каски, металлические кружки, саперные лопаты, пуговицы.
Перезахоронение останков красноармейцев состоится в регионах, где с воинскими почестями их предадут земле.
22.12.2023, 15:59 65131
Токаев принял посла США в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношении между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент РК, казахстанско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.
Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.
Участники встречи обсудили возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зеленая" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.
22.12.2023, 14:18 68876
Возврат государству имущества на 69,7 млрд тенге и свыше 1 млн га земель - в Генпрокуратуре подвели итоги за 2023 год
Фото: gov.kz
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре отчитались о проделанной работе в 2023 году.
По информации Генпрокуратуры, в социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 401 тысячи граждан, в том числе 85 тысяч несовершеннолетних.
Отмечается, что государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.
По материалам прокурорских проверок начато 256 досудебных расследований, в суд направлено 111 уголовных дел, осуждено 137 лиц.
Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности при исполнении программ, направленных на трудоустройство граждан, создании комфортной среды их проживания и инфраструктуры, распределении земель и другим актуальным темам, волнующим население. По итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По поручению президента также приняты меры по решению проблем уплотненной застройки городов. К примеру, в столице после вмешательства прокуроров отменены градостроительные решения и предотвращена постройка 40 жилых объектов на рекреационных зонах, вдвое сокращено количество долгостроев.
Всего по стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник.
Также продолжена ревизия целевого использования земель, по результатам которой государству возвращено свыше 1 млн га неосвоенных и незаконно предоставленных участков на 34 млрд тенге. Сокращен дефицит пастбищ с 29 до 8 млн га.
В ведомстве рассказали, что совместно с правительством и заинтересованными органами начата реализация поручений главы государства по улучшению инвестиционного климата. В настоящее время прокурорами сопровождается свыше тысячи значимых инвестиционных проектов. Уже оказана поддержка 75 инвесторам, общая стоимость вложений в экономику страну которых составляет 1,2 трлн тенге.
Всего в рамках защиты прав предпринимателей по актам прокуроров пресечено 5,7 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, отменено 14 тысяч запретительных и ограничительных мер, к дисциплинарной ответственности привлечено 689 должностных лиц, к административной - 97. Защищены и восстановлены права 129 тысяч бизнесменов", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем продолжена работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Из других стран в Казахстан экстрадировано 52 разыскиваемых лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
В рамках обеспечения законности уголовного процесса прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 1,2 тысячи граждан, из служебных помещений органов уголовного преследования освобождено более 800 лиц.
По инициативе прокуроров приведены в соответствие приговоры в отношении 1332 лиц, при этом улучшено положение 315 осужденных, 10 человек оправдано. В результате принимаемых мер по превенции пыток удалось добиться снижения регистрации таких фактов на 50% (с 791 до 398).
Отмечается, что одновременно улучшилось качество расследования дел данной категории, в этом году их в суд направлено в два раза больше. Всего к уголовной ответственности привлечено 69 сотрудников силовых органов, уже осуждено 31 лицо.
Кроме того, прокурорами расследован и направлен в суд ряд сложных уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. В их числе дело по хищению 5 млрд тенге руководством Алматинского "Метрополитена", лесному пожару в области Абай. По делам об аварии на Экибастузской ТЭЦ, хищении в акимате области Жетысу, взрыве в оружейном магазине и лесном пожаре в Костанайской области состоялись обвинительные приговоры.
22.12.2023, 14:14 69606
Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
В тариф включали расходы на аренду здания и автомашин
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Кызылорда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Энергоснабжающие компании Кызылординской области намеренно завышали тарифы на электроэнергию, необоснованно включая в них расходы на аренду здания и автомашин, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Проведен анализ по формированию тарифа на электроэнергию. В результате выяснилось, что три компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иные расходы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В настоящее время из расходов энергоснабжающих организаций исключены необоснованные расходы.
Снижен тариф в Кызылорде и 5 районах области (Жанакорганском, Шиелийском, Сырдарьинском, Жалагашском и Кармакшинском) для всех бюджетных организации на 18,8%, с 38,75 до 31,45 тенге за кВт-час.
Годовая экономия средств бюджетных организаций составит более 380 млн тенге", - подчеркнули в агентстве.
Напомним, с 1 июня в Казахстане повысили тарифы на электроэнергию.
Между тем казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
22.12.2023, 11:07 75176
Среднюю зарплату в Казахстане с 1 января 2024 года будут начислять по-новому
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года изменятся единые правила исчисления средней заработной платы.
Соответствующий приказ подписала министр труда и социальной защиты.
По новым правилам средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Какие еще изменения внесены в правила:
- При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события. Документ содержит формулу расчета с разъяснениями. При этом актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.
- Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.
- При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал неполностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, производят компенсационную выплату за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.
- Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подсчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период, исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.
- При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в описанном выше порядке, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Также к выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, отнесли суммы, выплаченные работникам в случае простоя.
21.12.2023, 18:43 97451
Президент подписал закон о спецвыплатах работающим во вредных условиях труда
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда. Согласно поправкам, ответственность за введенную специальную социальную выплату распределяется поровну между государством, работодателем и работником.
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