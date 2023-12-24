Президент подписал поправки в законы по вопросам нацбезопасности и добровольной дактилоскопии

Будут расширены компетенции Антитеррористического центра РК и местных исполнительных органов по координации и организации профилактики экстремизма

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан", сообщает Акорда.





Целью поправок в закон является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения нацбезопасности.





В частности, будут расширены компетенции Антитеррористического центра РК и местных исполнительных органов по координации и организации профилактики экстремизма. Для усиления мер защиты государственных секретов установлены единые требования допуска к государственным секретам для госслужащих и лиц, не состоящих на госслужбе.





В законе также укрепляются социальные гарантии сотрудников органов при прохождении службы в специальных госорганах. А именно совершенствуется порядок присвоения званий, прохождения аттестации и обучения в высших учебных заведениях.





Также предусматривается право на увольнение по собственному желанию сотрудников, имеющих выслугу более двадцати пяти лет.





Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации».





Напомним, законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка.





Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации".





Положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.







