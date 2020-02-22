Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального совета общественного доверия Саясатом Нурбеком и Каирбеком Арыстанбековым, передает Kazakhstan Today.

С общественным деятелем, руководителем образовательных проектов "BTS Digital" Саясатом Нурбеком президент обсудил вопросы развития профессионально-технического образования и рынка труда, сообщает пресс-служба Акорды.

Саясат Нурбек рассказал главе государства о ходе реализации национального проекта "Атлас новых профессий". Проект призван оказать содействие молодежи в выборе специальности и навыков, которые станут востребованными в стране в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Глава государства назвал важным применение новых научных подходов и технологических решений в сфере образования. Он отметил, что вопросы, связанные с модернизацией системы образования, будут внесены в повестку дня следующего заседания Национального совета общественного доверия ", - информирует пресс-служба.

Во время встречи с президентом Института экономической политики Каирбеком Арыстанбековым были рассмотрены вопросы развития национальной экономики, улучшения эффективности социальной политики государства. Вниманию президента Казахстана также были представлены результаты проводимых Институтом исследований.

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