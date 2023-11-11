Президенту Казахстана доложили о стратегических рисках транспортно-логистического потенциала страны  

Фото: Акорда

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении двусторонних - По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды





Президент Казахстана отметил символичность официального визита президента России, который проходит в преддверии 10-й годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.





Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.





По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.





Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году - 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев. В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20% больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс", - отметил президент.





Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.





Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, а также обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).





Отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран.





Лидеры Казахстана и России подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Центральной темой XIX форума стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам прошлого года увеличился на 24%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. В рамках форума подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями двух государств. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов.





Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании в ходе переговоров ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других.





Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике, а также отметили наличие взаимопонимания по вопросам сотрудничества в рамках основных международных организаций и интеграционных объединений.





Как заявил Касым-Жомарт Токаев, итоги переговоров с президентом России подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России.





В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и указал на перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.