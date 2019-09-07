Токаев рассказал, от кого исходят слухи о переносе старых производств из-за рубежа в Казахстан

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о переносе в Казахстан 55 старых производств из соседней страны , передает Kazakhstan Today.

Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эпатажных, эмоциональных персонажей, чтобы достичь своих определенных целей", - сказал президент на первом заседании Национального совета общественного доверия .

Он также рассказал о желании дать шанс активной молодежи найти свое место в жизни.

Мое желание, как президента этой страны, состоит в том, чтобы дать шанс активной и целеустремленной молодежи состояться, найти свое место в этой сложной жизни. Поэтому мы создаем условия для занятия бизнесом, выделяем гранты на учебу в вузах для способных детей из малообеспеченных семей, ведем поиск талантливых детей, готовим список кадрового резерва молодых управленцев, которым передадим бразды управления государством", - цитирует главу государства пресс-служба президента в Твиттере.

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