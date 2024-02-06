05.02.2024, 19:05 26171
Токаев рассмотрит кандидатуру премьера, представленную партией "Аманат"
Фото: Акорда
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Советник - пресс-секретарь президента РК Берик Уали разъяснил порядок назначения премьер-министра, сообщает Kazinfrom.
Согласно нашей Конституции, президент рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат". В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение мажилиса для дачи его согласия. В случае согласия мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра. После этого начнется процесс формирования состава правительства", - пояснил Берик Уали.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики.
7 февраля пройдет расширенное заседание правительства с участием главы государства.
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05.02.2024, 20:34 21406
Депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что чаще в насилии виноваты сами женщины
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Анас Баккожаев во время презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что чаще в насилии виноваты сами женщины.
Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина - благодать, плохая женщина - ссоры" либо "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны". К сожалению, мы все дальше уходим от казахского воспитания", - сказал Анас Баккожаев.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха подчеркнул, даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических.
Вне зависимости от того, что явилось предпосылкой, если он нанес телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница, кто там виноват, а кто не виноват? Необходимо эти вещи решать до того, как будет совершено преступление. Если преступление совершено, должна нестись ответственность", - сказал замглавы МВД.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
05.02.2024, 19:41 23476
После землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке
В проекте нового Строительного кодекса предусмотрена новая глава
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин в понедельник, 5 февраля, во время экспертной встречи сообщил, что в проекте нового Строительного кодекса предусмотрена отдельная глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".
Тимур Карагойшин напомнил, что порядка 45% территории Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам.
Для повышения качества строительных объектов планируется принятие норм по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведению испытаний. Также вводятся новые институты регулирования, оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска", - сказал вице-министр.
Помимо этого, в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов в сейсмозонах. Эта мера направлена на определение износа, поверку качества конструкций, признание объекта ветхим и возможность реноваций.
Напомним, после землетрясения в Алматы президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
После поручения главы государства специальная группа сотрудников агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
05.02.2024, 16:56 33326
Как пройдет внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов: разработан проект указа президента
Аттестация пройдет до конца текущего года
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект указа президента РК "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Министерству внутренних дел Республики Казахстан провести до 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в проекте документа.
Проектом указа определены порядок и сроки проведения внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан, а также категории аттестуемых сотрудников.
Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются способность сотрудников выполнять возложенные на них обязанности и результаты их работы, а также уровень теоретических знаний и практических навыков.
Аттестация включает ряд последовательных этапов:
1) подготовка к проведению аттестации;
2) компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций;
3) сдача нормативов по физической и огневой подготовке;
4) собеседование с сотрудником, проводимое соответствующей аттестационной комиссией;
5) вынесение решения соответствующей аттестационной комиссией.
Графики сдачи нормативов по физической и огневой подготовке, проведения компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций, а также собеседований утверждаются министром внутренних дел Республики Казахстан или его заместителями", - отмечено в проекте указа.
По итогам собеседования соответствующая аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД заявил о решении поддержать идею проведения внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в 2024 году.
Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель - очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв", - сказал Токаев.
05.02.2024, 16:15 37736
Правительство Казахстана ушло в отставку
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики, передает корреспондент агентства.
Глава государства подписал указ "О правительстве Республики Казахстан", в котором постановил принять отставку правительства.
Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Романа Скляра.
Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в документе.
Напомним, 7 февраля пройдет расширенное заседание правительства с участием главы государства.
05.02.2024, 12:43 50561
На ремонт инженерных сетей в Казахстане направят свыше 450 млрд тенге
На эти деньги планируется отремонтировать 6,5 тысячи км инженерных сетей
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 450 млрд тенге инвестиций направят на ремонт инженерных сетей в Казахстане в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства.
На эти деньги планируется отремонтировать 6,5 тысячи км инженерных сетей.
В целом благодаря проводимой тарифной реформе до 2029 года планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей и снижения износа на 20%. Таким образом, это позволит довести коммунальную инфраструктуру до нормативного состояния", - говорится в сообщении кабмина.
В 2023 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры было направлено 500 млрд тенге, в том числе за счет бюджета - 327 млрд тенге. В результате отремонтирован ряд крупных теплоисточников и 5,8 тыс. км инженерных сетей.
В прошлом году в Казахстане было выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.
Согласно опросу КТ, 75% респондентов считают, что прокладывать сети на дорогах РК должны только госорганизации.
05.02.2024, 12:20 48356
Размер возмещения вреда за убитых диких животных увеличили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Размер возмещения вреда за убитых животных изменили в Казахстане.
Соответствующий приказ министра экологии и природных ресурсов опубликован в банке нормативных правовых актов.
Размеры возмещения вреда исчисляются в месячных расчетных показателях (МРП) за каждую особь/за один килограмм/за гнездо.
Сколько придется заплатить за убитое животное:
- Баран горный (аргали, архар, муфлон) - 1500 МРП (5 538 000 тенге)
- Снежный барс - 2000 МРП (7 384 000 тенге)
- Барсук 10 МРП (36 920 тенге)
- Белка 5 МРП (18 460 тенге)
- Речной бобр 15 МРП (55 380 тенге)
- Красный волк - 600 МРП (2 215 200 тенге)
- Среднеазиатская речная выдра - 400 МРП (1 476 800 тенге)
- Гепард - 2000 МРП (7 384 000 тенге)
- Кабан - 250 МРП (923 000 тенге)
- Барханный кот - 200 МРП (738 400 тенге)
- Лось - 500 МРП (1 846 000 тенге)
- Тянь-шаньский бурый медведь - 700 МРП (2 584 400 тенге)
- Туркестанская рысь - 200 МРП (738 400 тенге)
- Беркут - 400 МРП (1 476 800 тенге)
- Медоед - 600 МРП (2 215 200 тенге)
- Тугайный благородный олень - 700 МРП (2 584 400 тенге)
- Глухарь - 10 МРП (30 692 тенге)
- Журавль - красавка - 100 МРП (369 200 тенге)
- Орел степной - 20 МРП (73 840 тенге)
С полным списком можно ознакомиться здесь.
1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.
За животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу РК, а также видам, на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях, взыскивается:
- за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП (30 692 тенге);
- за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);
- за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 граммов икры согласно перечню дериватов, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).
Приказ вводится в действие с 13 февраля 2024 года.
05.02.2024, 11:56 52786
Алматы возвращается к малоэтажной застройке - Амрин
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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых проектов дальней планировки (ПДП), сообщили в пресс-службе акимата.
Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект. Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и "воткнуть" там новое строение. Мы даем понять, что город имеет свои правила", - заявил Амрин.
В целом новые ПДП предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары, в 3 раза уже до 2030 года.
Власти города не первый раз заявляют о борьбе с многоэтажной застройкой, однако факты говорят об обратном.
Буквально сегодня сообщалось, что жители Бостандыкского района Алматы выступили против строительства новых жилых комплексов в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Могилевской - Радостовца. Подрядчик - ТОО "Megapilis Residence" собирается построить 15 девятиэтажных домов на территории в два гектара. Представители застройщика уверяют, что их проект является комплексной застройкой территории согласно генплану и у них имеется разрешение от ГАСК. Представитель управления архитектуры подтвердил, что застройщик получил все необходимые документы. Жители готовы обратиться в суд, чтобы акимат отозвал разрешение на стройку.
Напомним, в прошлом году в городе было выявлено более тысячи нарушений в строительстве.
Алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре 2022 года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев. По его словам, эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
05.02.2024, 11:32 43351
Назначен новый командующий войсками регионального командования "Запад"
Даулет Оспанов освобожден от должности командующего
Фото: кадр из видео
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бауыржан Артыков назначен новым командующим войсками регионального командования "Запад", сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", - говорится в сообщении.
Также распоряжением президента Даулет Оспанов освобожден от должности командующего.
Ранее Асан Жусупов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК.
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