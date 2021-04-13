Токаев: РК будет активно участвовать в международных космических программах

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, в день 60-летия со дня первого полета человека в космос, рассказал о космических планах Казахстана, передает KAZAJHSTAN TODAY.

60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии", - написал президент Казахстана в Twitter .

Напомним, что 9 апреля на космодроме Байконур состоялось торжественное заседание , посвященное 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина.

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