Токаев сменил посла Казахстана в Монголии

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Монголии, передает Kazakhstan Today.
Указом главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Монголии", - сообщила пресс-служба Акорды.
Также указом президента Кобландин Калыбек Ибрагимович освобожден от должности посла в Монголии.
Отметим, что до настоящего назначения Адилбаев являлся послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
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