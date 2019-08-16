Токаев сменил посла Казахстана в Монголии

"Суициды в детской и подростковой среде - это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса", - сказал Токаев на августовской конференции педагогических работников.