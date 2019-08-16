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Токаев сменил посла Казахстана в Монголии

15.08.2019, 19:13 11557
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Монголии, передает Kazakhstan Today.
 

Указом главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Монголии", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Также указом президента Кобландин Калыбек Ибрагимович освобожден от должности посла в Монголии.
 
Отметим, что до настоящего назначения Адилбаев являлся послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
 

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