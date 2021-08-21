НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил Концепцию развития местного самоуправления на 2021-2025 годы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Полный текст документа опубликован на сайте Адилет.

Новая концепция предполагает:

1. Разграничение полномочий и сфер ответственности местного государственного управления и местного самоуправления.

В этой связи будет принят закон "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, акимы районов смогут решать вопросы по проведению анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, предоставлению специальных социальных услуг; рассмотрению дел об административных правонарушениях (в сфере жилищно-коммунального хозяйства) и другие.

Акимы посёлков смогут самостоятельно решать вопросы благоустройства и внешнего оформления общественных мест, организации выставочно-ярмарочной деятельности, организации раздельного сбора коммунальных отходов и т.д.

Также запланировано проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

2. Вовлечение граждан в местное самоуправление.

В первую очередь это предполагает информационно-разъяснительную работу по обучению населения основам местного самоуправления, в связи с чем планируется:

- создать коллегиальный орган местного самоуправления - кенес;

- публиковать на сайтах интернет-ресурсов госорганов планы развития сельских округов, сведения о поступлениях в бюджет, решения представительного органа местного самоуправления, гражданский бюджет и другие.

- проводить конкурсы на лучшие проекты по озеленению территорий, создание и ремонт мест общего пользования и др.

3. Совершенствование органов местного самоуправления в сельских округах.

В частности, это предполагает создание представительного органа - схода местного сообщества, который будет принимать решения по вопросам местного значения. С 2024 года в сельских округах собрания местного сообщества будут преобразованы в представительный орган - кенес.

В числе основных принципов местного самоуправления также:

а) прозрачность, открытость и подотчетность органов местного самоуправления перед местным населением;

б) организационная, экономическая и финансовая самостоятельность органов местного самоуправления;

в) взаимодействие органов местного самоуправления и государственного управления;

г) соблюдение общегосударственных интересов при решении вопросов местного значения;

д) поддержка местного самоуправления со стороны государства.

Реализация концепции позволит усилить роль граждан в управлении государством на местном уровне. Органы местного самоуправления получат самостоятельность и возможность оперативно и эффективно решать вопросы местного значения", - говорится в документе.

Основные ожидаемые результаты:

1. Принятие закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", регулирующего общественные отношения в области местного самоуправления, вопросы создания и деятельности органов местного самоуправления - в 2023 году.

2. Переизбрание в течение 2021-2025 годов посредством прямого голосования местных жителей 2,5 тыс. акимов сельских округов - со второго полугодия 2021 года и до первого полугодия 2025 года.

3. Функционирование во всех сельских округах представительного органа - кенеса - с 2024 года.

4. Охват маслихатов всех уровней онлайн-трансляцией заседаний - в 2022 году.

5. Введение прямых выборов акимов районов в областях - с 2024 года.

6. Создание к 2025 году интернет-ресурсов органов местного самоуправления.

7. Доведение инфраструктуры в 3,5 тыс. сельских населенных пунктах (опорных и спутниковых) до параметров региональных стандартов.

Реализация вышеуказанных мер позволит к 2025 году сформировать новую модель местного самоуправления, соответствующую территориальным, экономическим, социальным условиям регионов, а также отвечающую интересам жителей и государства в целом".

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