Токаев утвердил Концепцию развития местного самоуправления на 2021-2025 годы

Полный текст документа опубликован на сайте Адилет.
Новая концепция предполагает:
1. Разграничение полномочий и сфер ответственности местного государственного управления и местного самоуправления.
В этой связи будет принят закон "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, акимы районов смогут решать вопросы по проведению анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, предоставлению специальных социальных услуг; рассмотрению дел об административных правонарушениях (в сфере жилищно-коммунального хозяйства) и другие.
Акимы посёлков смогут самостоятельно решать вопросы благоустройства и внешнего оформления общественных мест, организации выставочно-ярмарочной деятельности, организации раздельного сбора коммунальных отходов и т.д.
Также запланировано проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.
2. Вовлечение граждан в местное самоуправление.
В первую очередь это предполагает информационно-разъяснительную работу по обучению населения основам местного самоуправления, в связи с чем планируется:
- создать коллегиальный орган местного самоуправления - кенес;
- публиковать на сайтах интернет-ресурсов госорганов планы развития сельских округов, сведения о поступлениях в бюджет, решения представительного органа местного самоуправления, гражданский бюджет и другие.
- проводить конкурсы на лучшие проекты по озеленению территорий, создание и ремонт мест общего пользования и др.
3. Совершенствование органов местного самоуправления в сельских округах.
В частности, это предполагает создание представительного органа - схода местного сообщества, который будет принимать решения по вопросам местного значения. С 2024 года в сельских округах собрания местного сообщества будут преобразованы в представительный орган - кенес.
В числе основных принципов местного самоуправления также:
а) прозрачность, открытость и подотчетность органов местного самоуправления перед местным населением;
б) организационная, экономическая и финансовая самостоятельность органов местного самоуправления;
в) взаимодействие органов местного самоуправления и государственного управления;
г) соблюдение общегосударственных интересов при решении вопросов местного значения;
д) поддержка местного самоуправления со стороны государства.
Реализация концепции позволит усилить роль граждан в управлении государством на местном уровне. Органы местного самоуправления получат самостоятельность и возможность оперативно и эффективно решать вопросы местного значения", - говорится в документе.
Основные ожидаемые результаты:
1. Принятие закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", регулирующего общественные отношения в области местного самоуправления, вопросы создания и деятельности органов местного самоуправления - в 2023 году.
2. Переизбрание в течение 2021-2025 годов посредством прямого голосования местных жителей 2,5 тыс. акимов сельских округов - со второго полугодия 2021 года и до первого полугодия 2025 года.
3. Функционирование во всех сельских округах представительного органа - кенеса - с 2024 года.
4. Охват маслихатов всех уровней онлайн-трансляцией заседаний - в 2022 году.
5. Введение прямых выборов акимов районов в областях - с 2024 года.
6. Создание к 2025 году интернет-ресурсов органов местного самоуправления.
7. Доведение инфраструктуры в 3,5 тыс. сельских населенных пунктах (опорных и спутниковых) до параметров региональных стандартов.
Реализация вышеуказанных мер позволит к 2025 году сформировать новую модель местного самоуправления, соответствующую территориальным, экономическим, социальным условиям регионов, а также отвечающую интересам жителей и государства в целом".
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