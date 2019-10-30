Токаев вручил воспитанникам детских домов Алматы ключи от квартир

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В рамках своего визита в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир воспитанникам детских домов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня долгожданные ключи от квартир в микрорайоне Коккайнар получили 12 воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба главы государства.

Поздравляю всех вас с новосельем! Государство всегда будет уделять особое внимание решению жилищного вопроса. Желаю вам успехов!" - сказал президент.

В целом в микрорайоне Коккайнар в рамках программы "Нурлы жер" жилье в строящемся доме получит 51 человек из числа выпускников детских домов, стоящих в очереди.

Аким города Бакытжан Сагинтаев также представил Касым-Жомарту Токаеву проект стратегии развития "Алматы-2050". Программа определяет ключевые направления работы по социально-экономическому развитию Алматы, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, поддержанию общественной безопасности, улучшению инфраструктуры городских окраин. Также обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.





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