Токаев встретился с американскими конгрессменами

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял членов палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также актуальная региональная повестка дня, сообщила пресс-служба Акорды.

США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения", - отметил глава государства.

Американские законодатели поздравили Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ.

Конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана.

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