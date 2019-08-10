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Токаев встретился с американскими конгрессменами

09.08.2019, 17:04 9775
Токаев встретился с американскими конгрессменами
Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял членов палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также актуальная региональная повестка дня, сообщила пресс-служба Акорды. 
 

США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения", - отметил глава государства.

 
Американские законодатели поздравили Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ.
 
Конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана. 
 

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