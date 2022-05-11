Токаев встретился с Эрдоганом

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АНКАРА. 10 МАЯ - В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом ТР Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате, сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале.
Напомним, глава Казахстана находится в Турции с официальным визитом. В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с флагманами турецкого бизнеса.
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с почитания духа основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.