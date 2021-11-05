Токаев встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва

БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в рамках первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между республиками до 1 млрд долларов. И в текущем году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Однако, по словам премьера Кыргызстана, имеющийся потенциал во взаимной торговле не реализован, сообщается на сайте Кабинета министров Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика заинтересована в привлечении инвестиций из Республики Казахстан", - сказал Жапаров.
В свою очередь, Мамин выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углубления взаимодействия.
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах.
В частности, стороны обсудили вопросы поставки электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через ее территорию, даны поручения главам профильных министерств по проработке данных вопросов.
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахстанских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области.
Стороны также затронули вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для кыргызских граждан, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы.
Премьер-министр РК пригласил главу кабмина КР на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Нур-Султане.