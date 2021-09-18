Система Orphus

Токаев встретился с президентом Ирана

17.09.2021, 11:56 5266
ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси с победой на недавних президентских их выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами, сообщает Акорда.
 

Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран - наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество", - сказал глава государства.

 
В свою очередь, Ибрахим Раиси высказал Касым-Жомарту Токаеву признательность за поздравление и направление специальной казахстанской делегации на его инаугурацию.
 

Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению", - заявил Раиси.

 
Стороны отметили положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания. Также была высказана общая заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.
 
В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая