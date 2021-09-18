ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси с победой на недавних президентских их выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами, сообщает Акорда.

Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран - наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество", - сказал глава государства.

В свою очередь, Ибрахим Раиси высказал Касым-Жомарту Токаеву признательность за поздравление и направление специальной казахстанской делегации на его инаугурацию.

Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению", - заявил Раиси.

Стороны отметили положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания. Также была высказана общая заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.

В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.

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