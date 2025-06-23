Токаев встретится с главами всех правоохранительных органов Казахстана

Изменения также касаются состава судебного жюри, которое будет рассматривать дисциплинарное нарушение

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В положение "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" внесены поправки.





Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.





Изменения также касаются состава судебного жюри и привлечения судей к дисциплинарной ответственности.





По новым правилам, судебное жюри будет состоять из 13 судей, в том числе:





3 судей районных и приравненных к ним судов;

4 судей областных и приравненных к ним судов;

3 судей кассационных судов;

3 судей Верховного суда.





Также в судебное жюри будут входить 2 представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.





Также в документе написано: как и в каких случаях судью будут привлекать к административной ответственности за грубые нарушения.





Под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое было допущено судьей вследствие его недобросовестности или небрежности", - уточняется в поправках.





Рассматривать нарушения будут на пленарном заседании областного, кассационного, либо Верховного суда, в зависимости от того, к какому суду принадлежит нарушитель.





Представление вышестоящей судебной инстанции по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности должно быть рассмотрено в течение одного месяца со дня установления факта грубого нарушения законности.





Материалы в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов направляются в судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения пленарного заседания областного суда, кассационного суда или Верховного суда", - говорится в документе.





Сбор материалов о нарушении возлагается на территориальные подразделения уполномоченного органа. При этом основанием для рассмотрения могут стать в том числе сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.





Не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:





выражается несогласие с судебными актами;

указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.





О результатах проверки обращения Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссия по судейской этике извещают заявителя.





Копии решений судебного жюри направляются судье, в отношении которого принято решение, а также в соответствующие областной суд, кассационный суд или Верховный суд.





Указ вступит в силу 1 июля.