Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым -Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания Совета безопасности подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом, - Президент Республики Казахстан Касым -Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания Совета безопасности подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом, сообщает Акорда.





Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма", - информирует пресс-служба.





Также в ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов и вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.





Фото: Акорда





Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.





Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.





Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.





Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.





Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.