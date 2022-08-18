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Токаев выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагедией в ТЦ "Сурмалу"

17.08.2022, 13:59 23136
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования всему армянскому народу в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касым-Жомарт Токаев выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре "Сурмалу", которая привела к многочисленным жертвам", - сообщает Акорда. 

 
В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.
 

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Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей

18.08.2022, 10:58 1121
Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ по областям Улытау, Жетысу, Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АФМ, приказом председателя агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов. 
 
Ерик Есенов родился 26 апреля 1983 года в Кокшетауской области. Окончил Академию финансовой полиции, полковник службы экономических расследований.         
 
Трудовой путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО. 
 
Также на должность руководителя департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров. Талгат Тургаутович родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.
 
Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Полковник службы экономических расследований.        
 
Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований. 
 
Кроме того, Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу.         
 
Нурлан Каримов родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков Евразии. Полковник службы экономических расследований.        
 
Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований. 
 

Кулмуханбет Исаков назначен руководителем ДГД по Алматинской области

17.08.2022, 20:54 12831
Кулмуханбет Исаков назначен руководителем ДГД по Алматинской области
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 17 АВГУСТА - 17 августа заместитель председателя КГД МФ РК Бакытжан Слямов представил акиму и руководителям госорганов региона, коллективу ДГД по Алматинской области Кулмуханбета Исакова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кулмуханбет Исаков родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области, трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году.
 
Занимал различные должности в налоговом комитете по Алматы. Работал заместителем руководителя налогового департамента по Алматинской области, руководителем ДГД по Алматинской области.
 
С 2017 году по май 2019 года - руководитель ДГД по Жамбылской области.
 
С мая 2019 года назначен руководителем ДГД по Нур-Султану.
 
Приказом заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК от 17 августа назначен руководителем ДГД по Алматинской области.
 

Назначен вице-министр науки и высшего образования РК

17.08.2022, 17:54 16371
Назначен вице-министр науки и высшего образования РК
Фото: пресс-служба правительства РК
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.
 
Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет "Тулейн", Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", университет Гарварда.
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы. 
 
С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.
 
С 2014 по 2019 годы - старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.
 
С 2019 по 2021 годы - ректор Университета имени Сулеймана Демиреля.
 
С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.
 

Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента

17.08.2022, 17:38 17611
Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента РК, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ердан Тургумбаев родился в Алматы в 1962 году. Учился в Казахском государственном университете имени Кирова по специальности "юрист-правовед". Также закончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист".
 
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий".
 
Трудовую деятельность начал в 1984 году в должности оперуполномоченного угрозыска в Карагандинской области.
 
С 1986 по 1993 годы работал в Алатауском РОВД Алматы сначала оперуполномоченным, постепенно дойдя до должности замначальника РОВД.
 
С 1993 по 1995 годы трудился замначальника следственного управления ГУВД Алматы.
 
С 1996 по 1997 годы работал главой управления налоговых расследований.
 
С 2001 по 2002 годы работал управляющим директором корпорации "Казатомпром".
 
Занимал должности начальника УВД Северо-Казахстанской области, начальника городской полиции Алматы.
 
С 2012 по 2019 годы трудился заместителем министра внутренних дел.
 
В феврале 2019 года возглавил МВД.
 
С 25 февраля по 17 августа 2022 года работал советником президента Казахстана.
 

Акиматы больше не будут заниматься отловом бродячих животных

17.08.2022, 16:37 19136
Акиматы больше не будут заниматься отловом бродячих животных
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - О предстоящих реформах в системе ветеринарии рассказал сегодня на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, 6 функций акиматов будут переданы Комитету ветеринарного контроля и надзора. 
 

В частности, специалисты службы будут проводить обследование эпизоотических очагов, выдавать акты эпизоотологического обследования, принимать решения о карантине и ограничительных мероприятиях, выдавать лицензии ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения и т.д.", - сообщил Курманов.

 
Ветеринарные специалисты акиматов также не будут оказывать услуги по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, а также отлавливать и умерщвлять бродячих собак и кошек. 
 
Функции закупа бирок для идентификации сельхозживотных передадут местным исполнительным органам, поскольку централизованный госзакуп через акиматы проходит слишком долго. 
 

При этом для животных, принадлежащих личным подсобным хозяйствам, бирки предоставят безвозмездно, так как закуп будет осуществляться за счет бюджета. А организованные хозяйства (КХ, ФХ, ТОО и др.) смогут приобрести их за счет собственных средств, будь то ушные бирки, радиочастотные бирки или подкожные чипы", - добавил Рустем Курманов.

 
Кроме того, для своевременной вакцинации поголовья сельхозживотных на законодательном уровне будет проработан вопрос заключения долгосрочных контрактов с отечественными производителями, что позволит иметь в нужное время в необходимом объеме вакцины с актуальными штаммами, поскольку эпизоотическая ситуация в мире постоянно меняется, подчеркнул вице-министр.
 
Также, по его словам, будет разработано мобильное приложение "Идентификация сельхозживотных", которое позволит создать базу данных поголовья. 
 

Проведение цифровизации и автоматизации процессов ветеринарии обеспечит достоверность статистических данных, освободит ветеринарных врачей от бумажной работы, упростит получение разрешительных документов на экспорт/импорт, а также снизит коррупционные и мошеннические риски при получении субсидий и льготных кредитов", - отметил Курманов. 

 
По его словам, в рамках реформ также будет более чем на 30% повышена заработная плата ветеринаров, а до конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%. В связи с этим решено увеличить объемы платных услуг райветстанций и ветеринарных пунктов в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор.
 
Все вышеуказанные вопросы будут отражены в разрабатываемом законопроекте по внесению изменений и дополнений в закон "О ветеринарии", подчеркнул спикер.
 

Более 230 миллионов тенге выплачено потерпевшим на стадии досудебного производства - МВД

17.08.2022, 15:56 20256
Более 230 миллионов тенге выплачено потерпевшим на стадии досудебного производства - МВД
Фото: Pexels.com
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов рассказал о новом порядке выплат потерпевшим на стадии досудебного производства и о том, сколько человек уже получили денежные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон "О Фонде компенсации потерпевшим" совместно разработали Генеральная прокуратура и МВД. 
 

Он включает в себя помощь потерпевшим на стадии досудебного расследования по 124 статьям Уголовного кодекса", - пояснил Адилов.

 
По его словам, потерпевшие стороны, которые могут получить данную выплату, делятся на три категории. Первая: несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия, и лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками. Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). Третья категория - лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.
 
На сегодня компенсация выплачена 1,5 тысячи потерпевшим на сумму более 230 млн тенге. 
 

Данные выплаты следует понимать не как возмещение ущерба или вреда, причиненного преступлением, а как оперативную, социальную поддержку государства потерпевшим до рассмотрения уголовного дела в суде", - подчеркнул Адилов. 

 
Он отметил, что фонд, из которого производятся выплаты, пополняется за счет принудительных платежей, взыскиваемых судом с лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений. 
 

Сумма выплат варьируется от 100 тысяч до 200 тысяч тенге. У потерпевших уходит время на следствие, и деньги могут быть нужны на лечение, приобретение медикаментов, дорожные расходы и так далее", - пояснил спикер. 

 
Ранее компенсация вреда, нанесенного потерпевшему, возмещалась только по решению суда, после вступления в законную силу приговора. Сейчас деньги можно получить на стадии досудебного расследования.
 

При регистрации досудебного расследования мы устанавливаем факт совершенного преступления. После признания следователем лица потерпевшим выплата в течение месяца осуществляется на карточные счета потерпевших. Сумма выплаты варьируется в среднем от 30 до 60 МРП. Все постановления о выплате компенсации потерпевшим аккумулируются в МВД и передаются в казначейство", - рассказал глава департамента. 

 

Аким Улытауской области представил Токаеву план развития региона

17.08.2022, 14:50 22091
Аким Улытауской области представил Токаеву план развития региона
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Аким Улытауской области Берик Абдыгали представил президенту Касым-Жомарту Токаеву проект комплексного плана социально-экономического развития региона на 2022-2026 годы. Документ разработан на основании поручений, данных в ходе рабочей поездки главы государства в область, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проект включает свыше 240 мероприятий, направленных на диверсификацию экономики, развитие социальной и индустриальной инфраструктуры, а также решение наиболее актуальных вопросов области, сообщает Акорда.
 
План предусматривает привлечение инвестиций, развитие геологического кластера, расширение добычи твердых полезных ископаемых и освоение новых месторождений. Кроме того, планируется строительство нового мясоперерабатывающего комплекса, птицефабрики и теплиц.
 
Также с 2023 года намечена реализация проектов по строительству 132,8 тысячи квадратных метров арендного и кредитного жилья, модернизация многопрофильной больницы, открытие онкологического диспансера, современного перинатального центра "Ана мен бала" в Жезказгане, а также районной больницы в Улытауском районе. Кроме того, 26 медицинских объектов должны быть открыты во всех районных центрах и селах. 
 
Аким области также проинформировал о ходе ремонта и реконструкции культурно-образовательных объектов. В рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" планируется строительство 11 общеобразовательных школ и 8 детских садов.
 
Отдельно аким рассказал главе государства о ситуации с водоснабжением и состоянии дорог. Предусмотрена реконструкция сети водоотведения и канализации городов и сельских населенных пунктов. Также намечен ремонт 289,5 километра дорог областного значения и 112,5 километра дорог районного значения. Реализация всех намеченных мер позволит создать более 10 тысяч новых постоянных рабочих мест.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев одобрил представленный проект комплексного плана и поручил продолжить необходимую работу совместно с соответствующими государственными органами.

 

Коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции представили нового председателя

17.08.2022, 11:47 25266
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу представил коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции нового председателя Марата Омарова, сообщает Акорда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мурат Нуртлеу отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях. 
 
Также Мурат Нуртлеу подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоят важные задачи, поставленные президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, агентство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности. 
 
В завершение руководитель администрации президента пожелал успехов коллективу агентства. 
 
Ранее сообщалось, что назначен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции. 
 

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