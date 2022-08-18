Токаев выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагедией в ТЦ "Сурмалу"

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ по областям Улытау, Жетысу, Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным АФМ, приказом председателя агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов.

Ерик Есенов родился 26 апреля 1983 года в Кокшетауской области. Окончил Академию финансовой полиции, полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО.

Также на должность руководителя департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров. Талгат Тургаутович родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований.

Кроме того, Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу.

Нурлан Каримов родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков Евразии. Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.