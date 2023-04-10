09.04.2023, 09:00 48446
Токаев выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери
Также глава государства выразил соболезнования президенту Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери - уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Напомним, вчера власти Туркмении официально подтвердили смерть Огулабат Бердымухамедовой - матери национального лидера туркменского народа, председателя народного совета Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента республики Сердара Бердымухамедова, информирует ТАСС.
Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Геок-Тепинского района советской Туркмении. У нее было шестеро детей. Дед президента Туркмении и отец национального лидера туркменского народа Мяликгулы Бердымухамедов умер в апреле 2021 года на 89-м году жизни.
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10.04.2023, 09:16 2301
Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По данным Бюро национальной статистики, на начало 2023 года в республике насчитывается 6295 сельских населенных пунктов, в которых проживает 38,2% населения страны, или 7,5 млн человек.
Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В рамках нее предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан. Отметим, указ о разработке данной Концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента РК", - проинформировали в правительстве.
Отмечается, что основной акцент в документе сделан на комплексной модернизации 3,5 тыс. сельских населенных пунктов (СНП) с высоким потенциалом развития, где проживает порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі". Такие населенные пункты станут новыми точками экономического роста за счет создания благоприятных условий для работы и проживания людей.
Одной из главных целей станет формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это подразумевает строительство новых школ и медицинских объектов, обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения, широкополосного доступа к интернету и спутниковой связи, повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов - библиотек, клубов, музеев и кинотеатров, спортивных сооружений, открытие центров обслуживания населения и т.д.
Для активизации жилищного строительства будет продолжена работа по подведению инженерных коммуникаций к новым земельным участкам. При этом затраты работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах, будут субсидироваться в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома площадью не более 100 квадратных метров.
Кроме того, для повышения безопасности проживания в сельской местности проведут работу по строительству современных участковых пунктов полиции, внедрению в районных центрах видеонаблюдения, установлению в селах пешеходных переходов и скотопрогонных зон, созданию разрешенных и оборудованных мест для купания.
Наряду с этим особое внимание будет уделено развитию приграничных сельских населенных пунктов. В частности, благодаря обновлению инфраструктуры и обеспечению основных услуг планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом. Вместе с тем будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов.
В рамках Концепции также предусмотрены системные меры по улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, введению в оборот новых орошаемых участков, реконструкции существующих и строительству новых водохранилищ, повышению урожайности, диверсификации культур и т.д.
Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос планируется решать путем активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. Объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволит фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объемы произведенной продукции за счет совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведенных товаров без посредников.
В целом такой подход будет способствовать развитию бизнес-среды и формированию на селе рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, за счет расширения направлений деятельности появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров", - отметили в правительстве.
Одним из инструментов станет проект "Ауыл аманаты", в рамках которого будет обеспечиваться льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и т.д. Также на селе планируется поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания. В частности, будет масштабирован опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестпроектов в АПК.
Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и т.д.
Ожидается, что в результате ее реализации доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности - до 4,2%. Вместе с тем обеспеченность СНП услугами водоснабжения составит 100%, охват интернетом - 97%, доля местных дорог в нормативном состоянии - 95%. В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.
08.04.2023, 11:10 76111
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам из-за призывов к митингам. Текст обращения опубликован на официальном сайте ведомства.
В социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля в несанкционированных митингах. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях", - говорится в обращении.
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан - основные приоритеты Генпрокуратуры.
Поэтому вновь обращаем внимание на необходимость соблюдения норм Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" и недопустимость их нарушения. Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения", - говорится в обращении Жандоса Умиралиева.
В Генпрокуратуре напомнили, что при несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры. В частности, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (пункт 3 статьи 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста. За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа, либо исправительных работ в размере до 200 МРП, или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо ареста на срок до 50 суток.
В этой связи Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним", - говорится в обращении.
07.04.2023, 20:13 100421
Глава АТЦ СНГ Евгений Сысоев: В регионе наблюдается рост производства наркотиков
Другими факторами, осложняющими обстановку, являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. В мероприятии принял участие начальник штаба Антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин, сообщает пресс-служба штаба АТЦ.
К работе совещания привлекались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.
В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в этой сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.
В своем выступлении руководитель АТЦ СНГ Евгений Сысоев отметил, что наблюдается рост производства наркотических средств растительного и синтетического происхождения, получаемая прибыль от реализации которых используется в том числе для подпитки терроризма.
Другими факторами, осложняющими обстановку в регионе, также являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения и стимулирование миграционных процессов, чем пользуются МТО для обеспечения проникновения своих сторонников на соседние территории с целью формирования "спящих" ячеек и совершения террористических атак.
Несмотря на возросшую нагрузку на спецслужбы, принимаемые компетентными органами меры, в том числе совместные, позволяют обеспечивать надлежащий контроль за обстановкой.
Одной из тем повестки совещания стал вопрос подготовки и проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Евразия-Антитеррор-2023", которое пройдет в сентябре 2023 года в Кыргызстане.
В завершение Евгений Сысоев отметил высокий уровень практического взаимодействия организаций в рамках обеспечения мероприятий, проводимых по линии межгосударственного розыска лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, а также выразил уверенность, что подписанные соглашения придадут дополнительный импульс укреплению и развитию отношений между организациями.
Ранее на 39-м заседании исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков заявил, что террористическая обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается сложной и динамичной. По словам замглавы КНБ РК, генераторами напряженности выступают кризисные события в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также растет влияние информационных войн, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики.
07.04.2023, 19:31 102831
В Казахстане обсуждают закон, позволяющий снизить отток высококвалифицированных медиков
Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе рассмотрена новая редакция законопроекта о страховании профответственности медработников, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
На рассмотрение комитета мажилиса нового созыва внесен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", цель которого реализация гарантированных государством прав пациентов на возмещение вреда путем внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Министерство предлагает модель временного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании с предельным объемом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медицинских услуг, где страхователем выступает работодатель, а медицинская организация заключает коллективный договор с страховой компанией. Для расчета тарифных ставок проведены актуарные расчеты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал.
Предполагается досудебное урегулирование конфликта путем создания независимой комиссии при наступлении страхового случая с привлечением независимых экспертов и выплатой компенсации за причинение вреда жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого умысла со стороны медицинского работника через действующие страховые компании.
Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на:
- гуманизацию норм УК РК (статья 317 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником") и снижение санкционных мер;
- внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников (статья 270-1 кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", предусматривающая договор страхования профессиональной ответственности, порядок и сроки уплаты страховых взносов, определение объекта страхования профессиональной ответственности и страхового случая и т.д.);
- учреждение почетного звания "Қазақстанның еңбексіңірген дәрігері" и республиканского конкурса "Лучший по профессии" (статья 25 закона "О государственных наградах").
Как пояснили в Минздраве, предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников и гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в первую очередь:
- направлена на защиту прав граждан,
- на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медицинских услуг;
- на юридическую и финансовую защиту медицинских работников;
- на снижение оттока высококвалифицированных специалистов из отрасли, деятельность которых связана с общественно-полезным риском при оказании помощи больному;
- на повышение статуса и уважение к врачебной профессии, а также к привлечению молодого поколения в сферу здравоохранения.
07.04.2023, 19:11 103381
В Алматинскую область направят дополнительные объемы дизельного топлива
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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики РК проведено совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun, крупных сетей АЗС (Helios, "Газпромнефть-Казахстан", PetroRetail и Sinooil), сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
По состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн.
Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизельного топлива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.
Вместе с тем, по информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.
Поэтому руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива.
Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5000 тонн топлива. КТЖ обеспечивается своевременная транспортировка ГСМ.
7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.
Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно 3 тысячи тонн дизтоплива.
Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.
С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан.
07.04.2023, 13:02 117371
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Фото: telegram/Almaty_akimdigi
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят незаконно построенную летнюю террасу кафе-бара на проспекте Назарбаева.
Собственник ТОО "Bars Holding" без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда. 28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы. Решением суда исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме", - сообщили в акимате Алматы.
Сегодня в присутствии судебных исполнителей начался снос объекта.
Ранее сообщалось, что в Алматы снесут ряд торговых точек и кафе. Так, в городе по просьбам жителей выкупят территорию кафе для расширения школы № 29. Кроме того, в Алматы снесут строящийся с нарушениями административный центр. Ранее в центре города по решению суда снесли летнюю террасу кафе Lova Kitchen. При ее строительстве была захвачена часть тротуара на территории госфонда.
07.04.2023, 12:24 118491
Президент поручил Касымбеку как можно скорее завершить строительство объектов водоснабжения столицы
Аким столицы отчитался о социально-экономическом развитии Астаны
Фото: Акорда
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана заслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму Астаны ряд поручений по дальнейшему развитию города, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.
Президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.
Ранее сообщалось, что в Астане ослабят напор воды из-за дефицита мощностей.
07.04.2023, 10:08 122656
Казахстан будет сотрудничать с Базельским институтом управления по вопросам возврата активов
Входящий в состав института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Как рассказали в ведомстве, входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран.
Подписано соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.
Эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям:
1) анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов;
2) юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа;
3) проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон по возврату государству незаконно выведенных активов.
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