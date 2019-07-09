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Токаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом в Газни

08.07.2019, 09:36 11179
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом, жертвами которого стали 12 человек, пострадали 179 человек, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю глубокие соболезнования президенту Афганистана господину Гани и афганскому народу в связи с террористическим актом в городе Газни, который привел к столь многочисленным человеческим жертвам", - написал Токаев в Твиттере.

 
Теракт произошел в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности. Пострадали в основном женщины и дети. Ответственность за теракт взял на себя "Талибан", сообщает ТАСС.
 

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