05.11.2023, 14:18 62421
Токаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами землетрясения
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает пресс-служба главы государства.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", - говорится в тексте телеграммы.
Напомним, в ночь на субботу в Непале произошло землетрясение. В результате погибли не менее 157 человек, еще 168 пострадали, сообщает РИА Новости.
Число погибших в результате этого стихийного бедствия является самым высоким со времен землетрясения 2015 года в Непале магнитудой 7,8, которое унесло жизни почти 9 тысяч человек.
Правительство объявило о финансовом пакете в размере 100 миллионов непальских рупий (757,2 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающие врачей-специалистов.
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06.11.2023, 13:51 5391
Транспортная прокуратура уличила КТЖ в мошенничестве
Выявлено 100 фиктивных отчетов о лечении в санаториях сотрудников карагандинского отделения железнодорожной компании
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Караганда. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинская транспортная прокуратура выявила 100 фиктивных отчетов о лечении в санаториях сотрудников карагандинского отделения железнодорожной компании, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщает надзорный орган, по договору КТЖ за свой счет обязано предоставлять своим сотрудникам каждые 3 года льготные путевки в санаторий либо при наличии медицинских показаний оказывать материальную помощь в размере 60 МРП (207 000 тенге).
Сверка отчетов КТЖ и сведений курортных организации показала, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры", - говорится в сообщении прокуратуры.
В частности, один из сотрудников компании предоставил документы о том, что в марте текущего года отдыхал в оздоровительном центре. Однако из ответа медучреждения установлено, что указанный человек у них не был.
Всего прокуратура выявила 100 аналогичных фиктивных отчетов о якобы полученных услугах курортных организаций.
По признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте.
Напомним, в мае АЗРК начало расследование в отношении КТЖ по факту антиконкурентных действий.
В октябре также стало известно о противозаконных действиях в отношении ТОО "Управляющая компания "КазАТК". Акции академии были переданы акционерному обществу "НК "Қазақстан темір жолы" без соответствующего судебного акта.
06.11.2023, 13:24 4171
"АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" и Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан опубликовали совместное заявление, в котором обещают предпринять все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и без любых неудобств для заинтересованных сторон.
В заявлении напомнили, что недавно правительство Республики Казахстан и "АрселорМиттал" достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.
ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон", - подчеркивается в заявлении.
Заинтересованные стороны АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков и поставщиков, заверяют, что:
- все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (АМТ) (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение "Оркен", дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены;
- правительство РК и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т.д.;
- бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме;
- АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов.
В компании также заверили, что предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров и ведется расследование причин происшествия.
Ранее горноспасатели рассказали о сокрытии массовых нарушений безопасности на шахтах АМТ. По их словам, замечания, написанные ими в актах, руководство скрывало из боязни, что руководство шахты может расторгнуть договор.
Следователи изъяли документацию "АрселорМиттал Темиртау", связанную с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
06.11.2023, 12:25 10256
Выборы акимов районов и городов областного значения: ЦИК подвел итоги
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов акимов районов и городов областного значения.
Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 года", - проинформировали в ЦИК.
Подчеркивается, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. Кроме того, в день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.
Также ЦИК предоставил на своем интернет-ресурсе обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах.
Напомним, 5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов.
В ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Регистрацию прошли 164, из них 69 выдвинуты политическими партиями, 95 - путем самовыдвижения.
06.11.2023, 11:16 12106
Два новых управления создадут в Министерстве водных ресурсов и ирригации
Одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на сотрудничестве с КНР и РФ
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два новых управления создадут в Министерстве водных ресурсов и ирригации для взаимодействия со странами Центральной Азии, Китаем и Россией.
Одно управление возьмет на себя сотрудничество со странами ЦА, второе будет взаимодействовать с КНР и Россией.
80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Ранее министр сообщал, что в Казахстане планируется построить 20 новых водохранилищ. По словам Нуржигитова, Казахстан зависит от трансграничных рек, поэтому водное сотрудничество с соседними странами является решающим фактором в обеспечении водоснабжением отраслей экономики и сохранении природных объектов.
Напомним, на четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привело к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.
Минувшим летом в южных регионах страны наблюдался дефицит поливной воды. В Жамбылской области из-за засухи аграрии пожаловались на неурожай лука.
На заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана подчеркнул, что 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
Для решения вопросов с водообеспечением в республике по поручению президента было создано новое ведомство - Министерство водных ресурсов и ирригации.
05.11.2023, 09:05 77346
В Казахстане стартовали первые выборы акимов районов и городов областного значения
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Республике Казахстан стартовали первые в истории выборы акимов районов и городов областного значения.
Напомним, в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Регистрацию прошли 164, из них 69 выдвинуты политическими партиями, 95 - путем самовыдвижения, сообщает Центральная избирательная комиссия РК.
Отмечается, что большинство кандидатов - мужчины. При этом зарегистрированы 10 женщин.
20,73% зарегистрированных кандидатов - экономисты, 19,51%- юристы, 16,46% - преподаватели, 12,2% - инженеры, 11,59% - имеют сельскохозяйственное образование и 19,51% - представители других специальностей", - уточнили в ЦИК.
Отмечается, что средний возраст зарегистрированных кандидатов составляет 46,4 года. Самый возрастной претендент в Бейнеуском районе Мангистауской области - 61 год, самой молодой в Мактааральском районе Туркестанской области - 29 лет.
Ранее в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он также подчеркнул важность расширения прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.
04.11.2023, 11:30 130541
Низкие темпы заготовки кормов для скота отмечаются в ряде областей Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовку кормов для зимовки скота обсудили на заседании оперативного штаба, в котором председательствовал вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин.
По словам и.о. директора департамента животноводства Баглана Аймурзаева, на зимовку 2023-2024 годов подготовили 24,6 млн тонн сена, 1,4 млн тонн сенажа, 1,8 млн тонн силоса, 4,2 млн тонн соломы и 4,5 млн тонн комбикорма. Общий объем заготовленных кормов всех видов с учетом накопленных запасов за прошлый год составил 39,9 млн тонн.
Из-за климатической ситуации в Павлодарской области в виде засухи аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы. Поэтому фермеров поддержали через выделение земель лесного фонда и запаса, а также дополнительное выделение дизельного топлива. Благодаря этом в области подготовили 1,5 млн тонн сена, сообщили в МСХ.
При этом в Западно-Казахстанской области темпы заготовки сена ниже республиканского уровня. Также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях наблюдается низкий темп заготовки концентрированных кормов.
В свою очередь Амангалий Бердалин напомнил участникам заседания, что с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года нацкомпания "Казахстан темiр жолы" снизила уровень тарифов на перевозку кормов для сельхозтоваропроизводителей Мангистауской области на 80%. Но темпы заготовки кормов пока не достигли необходимого уровня.
С учетом озвученных на заседании проблем Амангалий Бердалин поручил акимату Мангистауской области обеспечить планируемый объем кормов с максимальным применением льготных тарифов, предложенных КТЖ.
Акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областей поручено строго контролировать ход заготовки кормов.
Кроме того, акиматам всех областей Казахстана вице-министр поручил принять соответствующие меры для обеспечения своевременной организации транспортировки заготовленных кормов в места зимовки скота и в личные подворья.
04.11.2023, 09:10 137196
Премьер-министр Казахстана прибыл с рабочим визитом в Китай
Фото: t.me/KZgovernment
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Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.
В ходе переговоров Алихана Смаилова с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном планируется обсуждение широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства.
В Шанхае премьер-министр также примет участие в открытии 6-й Китайской международной импортной выставки и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год.
03.11.2023, 19:47 164571
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы
Фото: Instagram/kairat4
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальную собственность города, согласно договорам дарения, приняты 100% доли участия в уставном капитале трех ТОО "F Link (ЭФ Линк)", "Grand Hall Unity" и "Алмтрэйд", сообщает пресс-служба управления государственных активов Алматы.
26 октября 2023 года завершена регистрация этих ТОО за управлением государственных активов Алматы. Специалисты ведомства вносят изменения в уставы ТОО в части учредителя, а также ведут работы по созданию наблюдательного совета в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, проведения инвентаризации имущества и составления планов развития на пятилетний период.
Также прорабатывается вопрос по дальнейшей деятельности ТОО с учетом имеющихся арендаторов и приобретенных гражданами абонементов.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".
В рамках в рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?