Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей в поезде

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви, передает Kazakhstan Today.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане, сообщает пресс-служба Акорды.
От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи", - говорится в телеграмме.
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