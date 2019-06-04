Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея в связи с гибелью людей на Дунае

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чжэ Инну в связи с гибелью людей на Дунае, передает Kazakhstan Today.
От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших в результате катастрофы прогулочного катера на реке Дунай и всему дружественному народу Республики Корея глубокие соболезнования, разделяю Вашу скорбь", - говорится в телеграмме.
По информации пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал родным и близким погибших выдержки и стойкости, пострадавшим - скорейшего выздоровления.
Напомним, вечером 29 мая в Венгрии, на реке Дунай, произошло столкновение двух прогулочных катеров. В результате один из них затонул, на борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек погибли, 21 числится пропавшими.
По данным МИД Казахстана, граждан РК среди пострадавших нет.
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