Граждан Казахстана среди пострадавших при столкновении катеров в Будапеште нет

Напомним, 29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся.
В настоящее время известно о семи погибших, 14 человек были спасены, судьба остальных остается неизвестной, потому что они числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.
Как сообщили в МИД РК, казахстанский консул выехал на место происшествия.
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