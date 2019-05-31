Граждан Казахстана среди пострадавших при столкновении катеров в Будапеште нет

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Среди пострадавших при столкновении катеров на реке Дунай в Будапеште граждан Казахстана нет, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся.

В настоящее время известно о семи погибших, 14 человек были спасены, судьба остальных остается неизвестной, потому что они числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС

Как сообщили в МИД РК, казахстанский консул выехал на место происшествия.

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