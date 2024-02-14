13.02.2024, 12:24 65661
Токаев выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой
В течение трех лет, с 2019 по 2022 год, Жаилганова возглавляла Агентство по делам государственной службы РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Акорда.
Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме президента.
Анар Жаилганова скоропостижно скончалась на 55-м году жизни. В течение трех лет, с 2019 по 2022 год, она возглавляла Агентство по делам государственной службы РК.
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14.02.2024, 12:51 11661
В мажилисе произошли кадровые перестановки
В состав нижней палаты вошел представитель партии Respublica, также мажилисмены избрали нового председателя комитета по финансам и бюджету
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кадровые перестановки произошли в мажилисе.
В нижней палате парламента появился новый депутат, также мажилисмены избрали нового председателя комитета по финансам и бюджету.
После ухода Динары Шукижановой новым депутатом мажилиса стал Айтуар Кошмамбетов от партии Respublica. Он был избран в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Также избрана новый председатель. Им стала экс-секретарь комитета Татьяна Савельева вместо мажилисмена Мади Такиева, чьи полномочия были прекращены в связи с переходом на другую работу. Напомним, Мади Такиев возглавил Минфин.
Сегодня мажилисмены приняли в работу несколько законопроектов, в числе которых Водный и Строительный кодексы. Также депутаты одобрили поправки в законопроект о миграции, запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам.
14.02.2024, 12:30 11836
Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения и уголовно-исправительной системы.
В законопроекте предлагается ограничить возможность въезда, а также приема в гражданство Казахстана лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Кроме того, запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности", - говорится в сообщении мажилиса.
Также в законопроект по вопросам миграции населения внесены поправки, которые дают трудовым иммигрантам возможность получать трудовое разрешение на любой срок от одного до двенадцати месяцев по их заявлению.
Сейчас такое разрешение выдается на срок, который может составлять не иначе, как один, два, три или двенадцать месяцев. При этом продление срока трудового разрешения может также составлять один, два или три месяца", - уточнили в мажилисе.
Кроме того, продлить трудовое разрешение теперь можно будет до истечения его срока без выезда из страны, но максимум на три месяца.
Законопроектом также разрешается давать переселенцам в аренду земли для занятия сельским хозяйством.
Получить земельные участки сельхозназначения вне конкурса переселенцы смогут в принимающих регионах, определенных правительством.
Они будут предоставляться на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) без права отчуждения и передачи сроком до пяти лет", - сообщили в мажилисе.
Еще одно изменение касается использования документов с истекшим сроком действия. Теперь просроченные документы будут действительны при ЧС.
Ранее депутаты предложили хирургически кастрировать насильников детей и ввести для них пожизненное лишение свободы.
14.02.2024, 11:09 15936
Минсельхоз выделил 35 млрд тенге на льготное кредитование посевной
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства перечислило второй транш оператору программы "Кен дала" для обеспечения раннего финансирования посевной кампании 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
35 млрд тенге на льготное кредитование посевной направлено в АО "Аграрная кредитная корпорация".
Первый транш в объеме 15 млрд тенге в рамках бюджетного кредита был направлен в январе текущего года. В целом для льготного кредитования посевных и уборочных работ в текущем году одобрено 140 млрд тенге, таким образом, более трети из них уже поступают аграриям", - сообщили в Минсельхозе.
Раннее финансирование необходимо для качественного проведения работ, в том числе для подготовки почвы и обслуживания сельскохозяйственной техники, для закупа необходимых материалов: семян и удобрений.
Программа кредитования "Кен дала" предусматривает займы для конечного заемщика со ставкой не более 5% годовых в тенге.
На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 1,8 тыс. на общую сумму 62,6 млрд тенге. Оплачено 294 заявки на сумму 12,4 млрд тенге, остальные 1483 заявки на сумму 50,2 млрд тенге находятся на рассмотрении в АО "Аграрная кредитная корпорация", - говорится в информации Минсельхоза.
Ранее вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенжанов сообщил, что аграрии получат дизтопливо по цене на 15% ниже розницы, по 250 тенге за литр.
13.02.2024, 14:19 61006
Вы там ничего не поймете - новый глава Минфина о декларации своего имущества
Зарегистрированное имущество не нужно отображать, "оно "подтягивается" с государственных органов"
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Мади Такиев рассказал, будет ли он и другие чиновники показывать свое имущество в рамках всеобщего декларирования, передает корреспондент агентства.
Декларации чиновников будут публичными. У нас в законе написано, что с 2025 года все они будут публиковаться. Что касается моей декларации, я могу ее, конечно, выложить, но вы там ничего не поймете. Потому что то имущество, которое у нас зарегистрировано, его не нужно отображать, потому что оно "подтягивается" с государственных органов", - ответил министр.
Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане введен третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
На самые распространенные вопросы по всеобщему декларированию имущества ответили налоговики.
13.02.2024, 13:24 61901
Инвестиции в коммунальную сферу необходимы: глава Миннацэкономики о повышении тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост тарифов за коммунальные услуги прокомментировал министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров.
По тарифам у нас сейчас работает программа "Тариф в обмен на инвестиции". Естественно, монополист, который предоставляет услуги, не превышает тариф. Тариф работает на инвестиции. Инфраструктурные вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время в системе ЖКХ, очень серьезные. По сути, это угрожает экономической безопасности, мы останемся без света, без тепла, без энергии", - объяснил Байбазаров.
По его словам, инвестиции в коммунальную сферу необходимы.
У этой программы есть четкие границы, когда это закончится. После этого, мы думаем, тарифы сильно расти не будут. В любом случае тарифы регулируемы и находятся под контролем регуляторных органов", - добавил министр.
Накануне правительство прежнего состава обещало, что рост тарифов будет мягкий, но многие астанчане уже ощутили заметный рост в платежных квитанциях.
В случае их обоснованности государство разрешает монополистам повышать тарифы поэтапно, плавно. Чтобы в свою очередь организации, которые нас обслуживают, могли делать это своевременно и качественно, обеспечивая нужный объем инвестиций, чтобы держать большое коммунальное хозяйство в порядке", - объяснил Байбазаров.
Министр напомнил, что в стране работает механизм адресной социальной помощи, когда государство компенсирует расходы на коммунальные услуги, превышающие 10 процентов дохода граждан.
Тарифы в экономике будут расти, это естественный процесс. В то же время мы должны уделить внимание совершенствованию АСП тем слоям населения, которым высокие тарифы будут неподъемны. Миннацэкономики над этим работает", - заключил глава ведомства.
Ранее экс-глава ведомства Алибек Куантыров рассказал, что электричество в Казахстане может подорожать на 30%. В целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов. В ноябре прошлого года сообщалось, что казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
13.02.2024, 12:27 65981
Назначен новый глава АФМ
Фото: gov.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Акорда.
Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в городе Кокшетау Акмолинской области. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК и Университет экономики и финансов имени Рыскулова.
В разные годы работал в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и службе экономических расследований. В последнее время занимал должности заместителя и первого заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу РК.
13.02.2024, 11:49 67281
Элиманов назначен первым заместителем главы КНБ Казахстана
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Жанат Элиманов родился в 1978 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Работал заместителем прокурора Карагандинской области, председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее Жазыкбаев был назначен замминистра обороны Казахстана.
12.02.2024, 20:11 89186
Назначен аким Жанаозена
Должность получил Жансейт Кайнарбаев
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
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Жанаозен. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нового главу депутатам городского маслихата представил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, сообщает пресс-служба главы региона.
Кайнарбаев трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО. В разные годы возглавлял ГКП "Коммуналдык кызмет", Тупкараганский районный отдел ЖКХ. Занимал должности замакима Тупкараганского района Мангистауской области и заместителя акима Жанаозена.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?