Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова, передает Kazakhstan Today.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

"Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели", - говорится в телеграмме.

Алексей Леонов умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни. Леонов совершил два космических полета общей продолжительностью 7 суток 33 минуты. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2", тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром экипажа которого был Леонов, и американского "Аполлона", пишет ТАСС

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