Токаев высказался о штрафах для водителей, не имеющих при себе необходимых документов

Еще одной актуальной повесткой общества остается качество предоставляемых цифровых услуг. Несмотря на то, что мы создавали специальные базы данных, закупали дорогостоящие информационные системы, у нас до сих пор в первую очередь требуются документы на бумажном носителе. Приведу только один пример. Каждый третий гражданин страны управляет транспортным средством, и все водители носят с собой и удостоверение личности, и водительское удостоверение, и технический паспорт, и путевой лист, и еще разного рода документы. За то, что человек забыл документы дома, наказываем. Только по таким фактам за 11 месяцев наказали около 80 тысяч граждан", - сказал глава государства на втором заседании Национального совета общественного доверия. Текст выступления опубликован на сайте Акорды.
Он добавил, что "правительство обязано в ближайшее время разобраться с этой проблемой, при необходимости внести изменения в законодательные акты".
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