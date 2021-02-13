Система Orphus

Токаев высказался о задержании судьи Верховного суда

12.02.2021 11449
Токаев высказался о задержании судьи Верховного суда
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал задержание судьи Верховного суда, передает Kazakhstan Today.
 

Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество, - сказал Токаев.

 
Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе. 
 

Только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Президент также затронул проблему взаимодействия государственных служащих и предпринимателей. 
 

Я считаю, что незаконное вмешательство в дела бизнеса со стороны государственного аппарата и всех других лиц, причинившее серьезный ущерб предпринимателям, должно приравниваться к тяжкому преступлению. Нужно в срочном порядке это законодательно оформить, - отметил глава государства.

 
Президент назвал "бегом с препятствиями" разбирательства и продвижения интересов бизнеса. 
 

С этим тоже надо разобраться и в практическом плане, и с точки зрения законодательной инициативы. Даю соответствующее поручение. Что касается конкретных вопросов, связанных с арбитражем, привлечением экспертного сообщества, думаю, эти предложения заслуживает самого пристального внимания. После того, как они будут рассмотрены соответствующими государственными органами и правительством, нужно в срочном порядке принимать конкретные решения, - поручил Токаев. 

 
Напомним, 11 февраля текущего года, в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем Судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая