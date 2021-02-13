Токаев высказался о задержании судьи Верховного суда

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал задержание судьи Верховного суда, передает Kazakhstan Today.

Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество, - сказал Токаев.

Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе.

Только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент также затронул проблему взаимодействия государственных служащих и предпринимателей.

Я считаю, что незаконное вмешательство в дела бизнеса со стороны государственного аппарата и всех других лиц, причинившее серьезный ущерб предпринимателям, должно приравниваться к тяжкому преступлению. Нужно в срочном порядке это законодательно оформить, - отметил глава государства.

Президент назвал "бегом с препятствиями" разбирательства и продвижения интересов бизнеса.

С этим тоже надо разобраться и в практическом плане, и с точки зрения законодательной инициативы. Даю соответствующее поручение. Что касается конкретных вопросов, связанных с арбитражем, привлечением экспертного сообщества, думаю, эти предложения заслуживает самого пристального внимания. После того, как они будут рассмотрены соответствующими государственными органами и правительством, нужно в срочном порядке принимать конкретные решения, - поручил Токаев.

Напомним, 11 февраля текущего года, в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем Судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.





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