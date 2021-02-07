Караганда. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде при получении взятки задержан судья, передает Kazakhstan Today.

Задержан судья СМЭС Карагандинской области с поличным при получении взятки", - сообщили в областном суде.

Задержание провели сотрудники Агентства по противодействию коррупции во взаимодействии со службой внутренней безопасности Верховного суда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, судья задержан в Караганде при получении взятки в размере 30 тыс. евро.

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