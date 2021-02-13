Задержание судьи Верховного суда прокомментировали в Высшем судебном совете РК

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Накануне в столице при получении взятки задержали, как выяснилось, судью Верховного суда РК, передает Kazakhstan Today.

Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан и Служба внутренней безопасности Верховного суда Республики Казахстан в течение определенного времени проводили совместные мероприятия. В результате 11 февраля текущего года, в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства", - сообщили в пресс-службе Верховного суда .

Отмечается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Судья, информация о котором распространяется в социальных сетях, действительно являлся членом Высшего судебного совета с февраля 2019 по декабрь 2020 года. Члены совета ротируются каждые полтора года. Последнее обновление состава Высшего судебного совета произошло в декабре 2020 года. Что касается переводов действующих судей из одного суда в другой, то такие переводы во внеконкурсном порядке осуществляются по представлению председателя Верховного суда на основании решения комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, исходя из которых Высший судебный совет выносит соответствующую рекомендацию", - говорится в сообщении.









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