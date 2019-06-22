Токаев выступил на конференции "30 лет лидерства" в Алматы

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась Международная научно-практическая конференция "30 лет лидерства", приуроченная к юбилею пребывания Елбасы Нурсултана Назарбаева на высшем государственном посту, передает Kazakhstan Today.

В выступлении на конференции глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что история независимого Казахстана - это, по сути, история лидерства основателя нашего государства, Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, сообщила пресс-служба Акорды.

Это не просто юбилейная дата, это важнейшая веха в истории страны, положившая начало "казахстанскому пути" развития", - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Елбасы был реализован самый успешный проект государственного строительства на постсоветском пространстве, что признают и зарубежные эксперты. Как было отмечено в выступлении, на руинах постсоветской экономики с галопирующей инфляцией, неработающими предприятиями, тотальным дефицитом товаров было построено сильное государство, вошедшее в число ведущих пятидесяти стран мира.

Глава государства подробно остановился на внешнеполитических инициативах Елбасы, ставших серьезным фактором современных международных отношений, таких как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, ЕАЭС.

Казахстан добровольно отказался от огромного ядерного арсенала, закрыл один из крупнейших ядерных полигонов на Земле. В историю мировой дипломатии Елбасы вошел как лидер глобального антиядерного движения. Первому Президенту удалось организовать в столице Казахстана первый и единственный в новом тысячелетии саммит ОБСЕ и добиться принятия Декларации о евразийской безопасности. Елбасы с самой высокой трибуны мира сформулировал предложения, направленные на кардинальную реформу международных отношений", - рассказал Токаев.

В завершение глава государства назвал Нурсултана Назарбаева верным сыном своего народа, политиком глобального масштаба.

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