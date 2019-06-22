Планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка - Назарбаев

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Выступая сегодня на международной научно-практической конференции "30 лет лидерства", Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев вспомнил, что Горбачев и Ельцин предлагали ему стать премьер-министром СССР, передает Kazakhstan Today.

До сих пор говорят о том, как бы пошло развитие в случае моего прихода на пост главы правительства Советского Союза. Судить сложно и сейчас уже не продуктивно. Мной тогда было принято самое важное решение в жизни. С этого момента моей главной задачей стала судьба моего родного Казахстана! В те годы я впервые задумался о важности стратегического мышления для политика. В какую гавань вести свой корабль в этих сложных и непредсказуемых условиях", - сказал Елбасы.

Он предложил проанализировать, решены ли были все сложные вызовы, с которыми столкнулся Казахстан с момента обретения независимости, и оценить, верна ли была стратегия руководства.

Нужно было переходить на рыночные рельсы и делать это немедленно. Приходилось долгими месяцами работать с выдающимися экономистами, постигая секреты рыночной экономики. И мы буквально за короткое время разработали план действий и начали строить рыночную экономику. Об этом немало сказано. То, что мы сделали, было настоящим прорывом. А вспомните, сколько критики было внутри страны, сколько я выслушал разных обвинений? Но в результате наших усилий Казахстан превратился из отсталой периферии в наиболее успешное в экономическом плане государство, ставшее лидером развития на всем пространстве СНГ. За 30 лет мы достигли значительного прогресса в своём развитии. ВВП Казахстана за годы независимости вырос с 11 млрд в 1993 году до 170,5 млрд долларов в настоящее время. В то время как для всех остальных стран Центральной Азии, вместе взятых, этот показатель составляет около 109 млрд долларов", - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что Казахстан также накопил более 86 млрд долларов международных резервов и активов, отметив, этих средств достаточно для осуществления стабильной денежно-кредитной политики.

Мы привлекли более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций . Активно ведем цифровизацию и технологическое перевооружение промышленности. На сегодня каждый второй проданный новый автомобиль сделан в Казахстане. В рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" наша страна сегодня занимает 28 место. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 27%. Благодаря экономическим успехам, удалось обеспечить реальный рост благосостояния населения и побороть бедность в стране. Если в начале 90-х годов более трети населения находилось за чертой бедности, то впоследствии этот показатель снизился до 4,6%. Анализируя 30 лет экономического развития Казахстана, понимаешь, какая масштабная работа была проделана. Мы ставим перед собой амбициозную задачу - войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Уверен, что мы выполним эту цель", - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить мир и стабильность.

Мы построили уникальную модель межэтнического согласия, в основе которой принцип "единство в многообразии". Созданная в 1995 году Ассамблея народа Казахстана, объединяя представителей 130 этносов, выступает принципиально новым институтом гражданского общества. С 2007 года АНК имеет право делегировать 9 своих представителей в мажилис парламента страны. Сегодня наш опыт изучают во многих странах, а в некоторых создаются подобные структуры. Мы обеспечили межконфессиональный мир и согласие. В Казахстане бок о бок живут, вместе учатся, трудятся, растят своих детей представители 46 конфессий. Наша молодая столица стала международным духовным центром, где проводятся регулярные Съезды мировых и традиционных религий", - сказал Первый президент РК.

Кроме того, он отметил решение всех ключевых транспортно-логистических задач.

Близится к завершению реализация программы "Нурлы жол". За это время мы построили и реконструировали 12,5 тысячи километров автодорог. Это автобаны, о которых мы даже и не мечтали. Также построили 2,5 тысячи километров железных дорог. Обновили все аэропорты Казахстана, построили два современных морских порта на Каспийском море. Программа дает огромный мультипликативный эффект. Растет запрос на строительные материалы. Вдоль автомагистралей выстраивается соответствующая инфраструктура. Создаются дополнительные рабочие места. В этом году планируется создать 54 тысячи рабочих мест. Сопряжение программы "Нурлы жол" с инициативой "Один пояс, один путь" позволило укрепить транзитный потенциал Казахстана как доходный сектор экономики. Теперь доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и обратно занимает в 4 раза меньше времени , чем доставка морским путем. Доходы от транзита в 2018 году составили 1,5 млрд долларов, и это не предел. Будет 5 млрд. Скажите, ну разве могли мы 30 лет назад предположить, что у нас будет прямой выход на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона? А сегодня мы имеем прямой выход на европейские страны и Атлантический океан - с одной стороны. И с другой - сухой порт Хоргос на казахстанско-китайской границе, напрямую связанный с казахстанским логистическим терминалом Ляньюньган в Тихом океане. Железные дороги, проложенные через Туркменистан, Иран, позволили нам выйти в Персидский залив и Индийский океан. Благодаря нашей стратегии Казахстан стал главными воротами и ключевым транзитным звеном в континентальной торговле на пространстве Евразии", - перечислил Назарбаев.

Он отметил, что Казахстан добился признания и обладает огромным авторитетом на международной арене.

Впервые в нашей истории мы обрели международно признанные государственные границы. На фоне глобальной геостратегической неопределенности это стало одним из ключевых достижений Казахстана. Мы последовательно выстраивали пояс добрососедства и сотрудничества, инициировав создание СВМДА, ШОС и ЕАЭС . Наша столица в 2010 году принимала единственный в XXI веке саммит ОБСЕ. Мы первые из стран СНГ провели специализированную Всемирную выставку - ЭКСПО-2017. Мы сами построили новую прекрасную столицу, о чем вообще не могли мечтать 30 лет назад! В событиях современности мы все отчетливее видим контуры образа другого будущего", - сказал Елбасы.

По его мнению, нынешнее столетие окажется более непредсказуемым.

На фоне глобальных изменений я вновь бы хотел выделить несколько групп стратегических вызовов. Они, на мой взгляд, уже кардинально меняют окружающий нас мир. Во-первых, это динамичная и непрерывная технологическая волна. Мы ведь, сами того не замечая, уже живем в цифровой реальности. На наших глазах изобретатели, программисты и инженеры стали главными и наиболее точными футурологами. Наступает вторая эра машин. Мы видим взрывной рост технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и трансгуманизма. Во-вторых, очередная индустриальная революция приведет к смене экономической парадигмы. Этот прорыв можно будет сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания, электричества или компьютерных технологий. На наших глазах быстро меняется и энергетический фундамент цивилизации. К 2050 году мировые потребности в энергии возрастут в 3 раза к текущему объему спроса. Во многих странах ветровая и солнечная энергия уже обходится дешевле, чем обычная. Ценностью становятся не материальные товары, а информация и степень интеграции с мировыми цифровыми сетями. Появятся новые профессии, а многие прежние исчезнут. Не исключена девальвация действующей денежной системы. В-третьих, на этом фоне меняется и устоявшийся геополитический расклад в мире. Мировая система стала трещать по швам в самых разных регионах мира", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка, которая будет учитывать появление новых сил, новых тенденций, новых вызовов и новых лиц.

"Многими странами активно создаются новое сверхмощное оружие массового уничтожения и средства его доставки, которые пока не регулируются международным правом. За последние сто лет мир пережил не одну сверхразрушительную мировую войну. Но с учетом новейших военных разработок и накопленных вооружений, третья мировая война может стать последней. В-четвертых, помимо роста конфликтности в мире происходит столкновение разных глобальных реалий. Идет заметный сдвиг центра глобального роста в Азию, который происходит за счет подъема Китая, Индии, Индонезии. В "большой двадцатке" 7 государств уже представляют страны Востока. Возможно, в будущем они смогут создать альтернативу долговременному историческому доминированию Запада. На этом фоне мы также видим ускорение времени и происходящих перемен. А так называемые "шахматные доски", "цивилизационные разломы", "концы историй" и другие концепты уже списаны в архив. Системная трансформация нынешнего мира - это стратегический вызов для нашего народа. Мы должны быть готовы принять их", - сказал Назарбаев.

По его словам, за 30 лет Казахстан закалился целой чередой жестких экономических кризисов. Начиная с момента распада СССР в начале 1990-х и азиатского "финансового шторма" 1998 года до глобальных и комплексных кризисных волн 2007 и 2014 годов.

Быстро меняющаяся мировая ситуация постоянно требует от нас решительности, адаптивности и проактивности. Для этого был разработан стратегический план развития до 2050 года. Несмотря на "внешние штормы", мы продолжаем свое развитие согласно принятым ранее планам. Мы вступили в гонку за свое место в новом мире, стремясь войти в клуб 30 наиболее развитых государств планеты. Уверен, что при продолжении усилий Казахстан вполне сможет войти в число лидеров нового мира. Все наши достижения стали возможными благодаря единству нашего народа, его самоотверженному труду во благо сохранения независимости страны. Я лишь выполнял волю избравшего меня народа", - заключил Назарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства