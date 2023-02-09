Токаеву доложили о планах по поддержке и защите интересов отечественного бизнеса

Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений

Фото: Акорда

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова и заслушал информацию о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова и заслушал информацию о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, сообщает Акорда.





Рустам Журсунов сообщил президенту, что за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения.





В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.





Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.





Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.





Глава государства принял отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.



