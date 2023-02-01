Более 10 тысяч требований к бизнесу не соответствует условиям регуляторной политики - Смаилов  

Наибольшее количество жалоб от бизнеса выявлены в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства

Фото: Пресс-служба правительства РК

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов озвучил итоги аналитической работы по регуляторным актам, проведенной в целях снижения административной нагрузки на бизнес.





Проанализировано 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности. Выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики", - сказал глава правительства.





Как отметил при этом министр экономики РК Алибек Куантыров, с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов. Данную работу планируется завершить в период I-II квартала текущего года.





Дополнительно отмечаем, что реестр обязательных требований в сфере предпринимательства создан на базе центра поддержки цифрового правительства и запущен на платформе Smart Data Ukimet. Реестр - это обязательный механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр регуляторных актов, который позволит применять метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес среду. Реестр предусматривает определение сроков проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - информировал Куантыров.









Смаилов уточнил, что ключевая роль в периодическом пересмотре реестра отводится национальной палате "Атамекен".





Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводится на постоянной основе", - пояснил глава правительства.





Вместе с тем, продолжил Смаилов, принимаются комплексные меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам.





Это позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса", - заверил он.





В целом реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства.





Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности. Ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%", - рассказал премьер.





Пресс-служба правительства РК





Также глава правительства обратить внимание на следующее.





Первое. Отраслевым государственным органам совместно с палатой "Атамекен" необходимо обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу.





Нужно в ближайшее время внести соответствующий пакет законодательных актов в парламент, предусмотрев введение в действие с 1 января текущего года. Это позволит снизить нагрузку с бизнеса уже с этого года", - поручил он.





При этом он подчеркнул важность ускорения внесения изменений в подзаконные акты по отмене регуляторных требований, не соответствующих новым базовым подходам. Необходимо обеспечить пересмотр данных актов и до 31 марта принять соответствующие отраслевые приказы всем государственным органам.





Второе. Особый акцент нужно уделить работе по автоматизации системы государственного контроля бизнеса. Госорганам нужно завершить ее до конца первого полугодия.





Третье. Министерствам экономики и финансов необходимо продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки. Нужно повысить их прозрачность и эффективность.





Четвертое. Акиматам и заинтересованным центральным госорганам необходимо оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса.





Важно организовать работу по обеспечению равного и оперативного доступа бизнеса к ключевым факторам производства, инфраструктуре, электроэнергии. Центры обслуживания предпринимателей должны сопровождать открывающийся бизнес, помогать ему развиваться", - разъяснил Смаилов.





Пятое. Всем государственным органам надо своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей.





Наибольшее количество жалоб выявлены в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства. Необходимо перейти на новый проактивный формат работы, принятие упреждающих мер по решению системных проблем бизнеса. В целом важно своевременно оповещать предпринимателей о принимаемых мерах по улучшению бизнес-среды. Для качественной реализации реформы на местах нужно обеспечить широкую информированность предпринимателей", - сказал Смаилов, поручив МИОР и НПП "Атамекен" оказать максимальное содействие по проведению информационно-разъяснительной работы.