Токаеву показали выведенные в Казахстане новые сорта сельхозкультур

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, где ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью и побеседовал с преподавателями и студентами, передает Kazakhstan Today.

Ректор университета Ахылбек Куришбаев представил президенту новые сорта сельскохозяйственных культур, выведенные с использованием современных методов молекулярной биологии и генной инженерии. За 5 лет ученым вуза удалось создать новые засухоустойчивые сорта пшеницы и ячменя, сообщили в пресс-службе Акорды.

Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о применении новых технологий в процессе производства биоорганических удобрений, цифровизации системы ветеринарии и процесса учета животных.

Глава государства был ознакомлен с современными методами космического мониторинга и дистанционного зондирования земли , которые позволяют осуществлять контроль над процессами землепользования. Данные методы уже используют акиматы Актюбинской и Акмолинской областей. Президент считает, что аналогичную практику необходимо использовать и остальным регионам.

Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о связях университета с ведущими научно-образовательными центрами мира. Одним из ключевых направлений международного сотрудничества КазАТУ стала реализация разработанной совместно с французским университетом AgroParisTech дорожной карты, позволяющей перейти на двухдипломное образование.

По информации пресс-службы, в ходе встречи со студентами глава государства отметил актуальность применения передовых технологий.

Важным делом занимаетесь. Робототехника, цифровизация и искусственный интеллект - реальность современной жизни, особенно в развитых странах. Поэтому нам ни в коем случае нельзя отставать. Хорошо учитесь, и вы обязательно найдете свое место в будущей жизни, потому что такие специалисты нам будут нужны и в частном, и в государственном секторе", - сказал президент.

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