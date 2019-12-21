В Акмолинской области введен космический мониторинг использования земельных ресурсов

Кокшетау. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в рамках пилотного проекта впервые в республике внедряется космический мониторинг использования земли, передает Kazakhstan Today.

По информации управления земельных отношений, геосервис разработан на основе данных автоматизированный информационной системы государственного земельного кадастра, базы идентификации сельскохозяйственных животных, земельного баланса области и космических снимков высокого разрешения. Благодаря технологиям стало возможным выявлять факты неиспользования и нерационального использования сельскохозяйственных земель и самозахвата государственных земель, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В декабре проект в пилотном режиме впервые в Казахстане запущен именно в нашей области. На сегодня космическим мониторингом охвачены земли всех районов, на следующий год будем работать с мониторингом еще активнее", - проинформировал руководитель облуправления земельных отношений Бауржан Ерназаров.

В дальнейшем планируется применять данные космоснимков в качестве доказательной базы в претензионно-исковой работе государственных инспекторов, что значительно повысит эффективность мероприятий по изъятию неиспользуемых и нерационально используемых земель.

К слову, в текущем году путем сверки нескольких баз данных была проведена работа по анализу имеющегося земельного фонда. По ее результатам учетные данные земель лесного и водного фондов, а также запаса, приведены в соответствие с земельным законодательством, а также актуализированы собственники земельных участков.

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