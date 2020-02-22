Токаеву рассказали о технологиях по минимизации негативного воздействия промышленных предприятий на качество воздуха

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив "EcoJer" Лаззат Рамазанову и основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает Kazakhstan Today.

Председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали президенту о стратегии развития цифровых сервисов и соответствующей экосистемы, а также о перспективах роста электронной коммерции в Казахстане. Особое внимание было уделено планам компании по поддержке малого и среднего бизнеса и подготовке Kaspi.kz к предстоящему публичному размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.

Президент отметил важность внедрения технических инноваций в деятельности казахстанского банка.

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