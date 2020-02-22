Токаеву рассказали о технологиях по минимизации негативного воздействия промышленных предприятий на качество воздуха

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив "EcoJer" Лаззат Рамазанову и основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает Kazakhstan Today.
Лаззат Рамазанова сообщила главе государства о деятельности ассоциации "EcoJer", разработке и внедрении технологий по минимизации негативного воздействия промышленных предприятий на качество воздуха. В ходе встречи были обсуждены основные положения проекта нового Экологического кодекса, в разработке которого активное участие принимали общественные объединения. Глава государства подчеркнул необходимость приведения экологического законодательства в соответствие с передовыми международными стандартами, сообщает пресс-служба Акорды.
Председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали президенту о стратегии развития цифровых сервисов и соответствующей экосистемы, а также о перспективах роста электронной коммерции в Казахстане. Особое внимание было уделено планам компании по поддержке малого и среднего бизнеса и подготовке Kaspi.kz к предстоящему публичному размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.
Президент отметил важность внедрения технических инноваций в деятельности казахстанского банка.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства