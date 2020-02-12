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Токаев указал министру экологии на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку

11.02.2020, 16:04 8344
Токаев указал министру экологии на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, который отчитался об исполнении данных ранее поручений, передает Kazakhstan Today.
 
Министр рассказал о ходе разработки Экологического кодекса, проект которого, подготовленный с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР, был внесен на рассмотрение в парламент, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также Магзум Мирзагалиев проинформировал о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.
 
Глава государства поручил министру тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.
 

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