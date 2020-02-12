Токаев указал министру экологии на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, который отчитался об исполнении данных ранее поручений , передает Kazakhstan Today.

Министр рассказал о ходе разработки Экологического кодекса , проект которого, подготовленный с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР, был внесен на рассмотрение в парламент, сообщает пресс-служба Акорды.

Также Магзум Мирзагалиев проинформировал о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.

Глава государства поручил министру тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.

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