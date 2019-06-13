Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане примут новый Экологический кодекс. Об этом сегодня после инаугурации сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Нынешние тяжелое состояние окружающей среды беспокоит многих. Поэтому нам нужна единая экологическая политика", - сказал Токаев.

В этой связи он отметил, что в Казахстане необходимо принять новый Экологический кодекс, который даст импульс системе охраны окружающей среды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства