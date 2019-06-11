Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Качество воды в водоемах Центральной Азии ухудшается на протяжении десятилетий, передает Kazakhstan Today.



Из общего количества обследованных источников питьевого водоснабжения на территории Казахстана только 7 рек были отнесены к категории "соответствуют норме", 42 реки "умеренно загрязнены", а 24 реки "сильно загрязнены".



Эксперты обсудят данную проблему 10-12 июня 2019 года в Нур-Султане.



"На мероприятии более 30 национальных экспертов, представителей отраслевых министерств и промышленных предприятий из Казахстана ознакомятся с опытом Европейского Союза (ЕС) и пройдут обучение основам управления качеством воды. Обучение организовано проектом WECOOP при финансовой поддержке ЕС и в сотрудничестве с Международным центром зеленых технологий и инвестиций (МЦЗТИ) и направлено на содействие Казахстану в совершенствовании системы управления и мониторинга качества воздуха. Обучение состоится 10-12 июня 2019 года в МЦЗТИ", - сообщили организаторы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства