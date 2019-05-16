Токаев поручил принять меры по сохранению Малого Арала

Кызылорда. 14 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании в Кызылорде поручил принять меры по сохранению Малого Арала, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед общественностью региона, глава государства выразил обеспокоенность судьбой Арала.

"По инициативе Елбасы реализуется проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря". Благодаря этому проекту и плотине Кокарал Малое Аральское море восстановлено", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter .

Вместе с тем президент отметил, что проблемы Аральского моря этим не ограничиваются.

Нижняя часть плотины Кокарал повреждена течением Сырдарьи. Если мы незамедлительно не примем меры, то можем потерять Малый Арал. Накопленные к этому времени 27 млрд кубометров воды не должны утечь. Поручаю правительству и акимату принять меры", - сказал Токаев.

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