Токаев поручил принять меры по сохранению Малого Арала

Выступая перед общественностью региона, глава государства выразил обеспокоенность судьбой Арала.
"По инициативе Елбасы реализуется проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря". Благодаря этому проекту и плотине Кокарал Малое Аральское море восстановлено", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
Вместе с тем президент отметил, что проблемы Аральского моря этим не ограничиваются.
Нижняя часть плотины Кокарал повреждена течением Сырдарьи. Если мы незамедлительно не примем меры, то можем потерять Малый Арал. Накопленные к этому времени 27 млрд кубометров воды не должны утечь. Поручаю правительству и акимату принять меры", - сказал Токаев.
Напомним, что в текущем году, спустя 20 лет, возобновила работу казахстанско-узбекская комиссия по решению проблем Арала.
Аральский кризис стал одной из самых крупных экологических катастроф в истории человечества. За полвека площадь акватории моря уменьшилась в 9 раз, объем воды - в 30 раз.
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