14.12.2023, 09:35 39136
Товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил $34 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось 13-е заседание диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз". Мероприятие прошло с участием первых руководителей центральных госорганов, представителей дипломатического корпуса и бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.
На заседании подробно обсуждены вопросы совершенствования налоговой и таможенной систем республики, развития фармацевтической промышленности, геологоразведки и аграрной индустрии, лицензирования, кредитования и поддержки бизнеса, снижения нагрузки при проведении экспортно-импортных операций, а также ряд других.
В своем выступлении премьер-министр отметил, что на сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Общий объем европейских инвестиций превысил $175 млрд. В частности, за 6 месяцев странами ЕС в экономику РК вложено $5,2 млрд.
Во внешней торговле Казахстана доля ЕС составляет около 30%. За 10 месяцев наш товарооборот превысил $34 млрд. Эти показатели отражают наш последовательный курс на наращивание торгово-экономического сотрудничества", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что сегодня в различных отраслях экономики РК успешно работает более 3 тысяч европейских компаний, среди которых такие крупнейшие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Air Liquide, Alstom и Claas.
Этот год был весьма плодотворным в развитии инвестиционного взаимодействия. Наш совместный пул пополняется новыми крупными проектами. Яркими примерами являются реализация проекта по производству зеленого водорода компанией Svevind, заключение соглашения с Total о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт, планы компании Knauf открыть 4-й завод по производству гипсокартона, а также запуск крупноузловой сборки транспортных средств компанией Scania", - озвучил глава правительства.
По его словам, тенденция расширения присутствия европейских компаний в Казахстане является прямым подтверждением повышения инвестиционной привлекательности республики.
Было отмечено, что создание благоприятных условий для бизнеса и улучшение инвестиционного климата остаются одними из приоритетных задач правительства.
Мы стремимся к созданию наиболее благоприятных условий для притока качественных и долгосрочных инвестиций. Для этого на постоянной основе совершенствуются нормативно-правовая база и инструменты поддержки инвестиций в соответствии с наилучшими мировыми стандартами", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр напомнил, что в Казахстане принята концепция инвестиционной политики до 2026 года с учетом стандартов ESG. Для обеспечения проектов качественной инфраструктурой разрабатывается национальный план инфраструктуры до 2029 года. В рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования.
Для удобства инвесторов по получению госуслуг и качественного сопровождения проектов разрабатывается Национальная цифровая инвестиционная платформа", - сказал Алихан Смаилов.
В целом, по его словам, правительство РК продолжит последовательную государственную политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата.
Как сообщалось ранее, в июне в ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
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15.12.2023, 08:20 251
В Казахстане 10 млн га сельхозземель вернули в госсобственность
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова была создана специальная государственная комиссия. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, министерств и акиматов. В результате проведенной работы в государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.
Вопросы дальнейшего справедливого распределения земель среди населения и дальше будут находиться на особом контроле правительства РК", - заверили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте государству были возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге.
14.12.2023, 17:56 19656
Токаев дал поручения акиму Алматы по экологизации транспорта и развитию транспортного каркаса
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития города за 11 месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13%. Поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5%. В целом по итогам года рост экономики крупнейшего города страны ожидается на уровне 6,5% (2022 год - 5%).
Президент был проинформирован о том, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. Частные инвестиции увеличились на 30,3% и достигли 1,4 трлн тенге. Всего с начала текущего года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.
Как сообщил Ерболат Досаев, по поручению главы государства в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В текущем году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100%.
Главе государства была представлена информация о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.
Президенту также было доложено об исполнении его поручений по модернизации социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения активно внедряется новый единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест. С начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82% - на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365, открыто 8 молодежных комьюнити-центров.
На особом контроле - исполнение поручения президента по озеленению города. С начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч. Парковые территории Алматы увеличились на 397 га.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
14.12.2023, 17:12 22596
Премьер РК поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что масштабная трансформация экономики требует в том числе увеличения объемов "зеленых" инвестиций.
Для достижения углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более $600 млрд. Поэтому требуется активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии", - сказал Алихан Смаилов.
В этой связи премьер-министр поручил провести анализ барьеров при реализации "зеленых" проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам "зеленого" финансирования, а также предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий концепции по переходу к "зеленой" экономике.
Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития "зеленого" финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения "зеленых" облигаций и ESG-облигаций. На биржах международного финансового центра "Астана" и KASE приняты правила раскрытия ESG-информации. Реализован ряд других мер.
Благодаря проведенной работе в Казахстане отмечается положительная динамика объемов устойчивого финансирования. На 1 ноября текущего года объемы корпоративного заимствования на KASE составили порядка 208 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза. Объемы "зеленого" кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге, увеличившись более чем в 3,5 раза.
По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки "зеленых" проектов со стороны холдинга "Байтерек" составил 177,5 млрд тенге. В частности, Банком развития Казахстана поддержано 7 крупных инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии на 118 млрд тенге. АО "Qazaqstan Investment Corporation" поддержан ряд проектов на 11,1 млрд тенге (строительство солнечных и гидроэлектростанций). Еще одной дочерней организацией - фондом "Даму" поддержан 91 "зеленый" проект на 7,4 млрд тенге.
Кроме того, с 2018 года АО "Фонд развития промышленности" осуществляет лизинговое финансирование по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. В частности, уже профинансировано приобретение 120 электрических городских автобусов в Астане и 10 автобусов в Павлодаре. Замещение изношенных машин на экологически чистые виды транспорта будет поэтапно продолжаться.
Также по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" за 1-е полугодие поддержано 15 "зеленых" проектов на общую сумму финансирования более 2 млрд тенге в таких направлениях, как создание оросительных систем и создание интенсивных садов.
14.12.2023, 12:40 31141
Закон о спецвыплатах работникам во вредных условиях труда одобрил сенат
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда".
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда. Согласно поправкам, ответственность за введенную специальную социальную выплату распределяется поровну между государством, работодателем и работником", - цитирует sputnik.kz депутата Руслана Рустемова.
Вместе с тем будут решены проблемы регрессников, продолжил сенатор.
Как известно, 10 мая 2015 года в закон "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев" были внесены поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом. Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом", - пояснил он.
В частности, работникам, получившим травмы до мая 2015 года и прошедшим повторное освидетельствование, назначается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат.
Для назначения специальной соцвыплаты необходимо перечислить пенсионные взносы за последние 7 лет до достижения 55 лет. Также обязательно увольнение с работы или переход на другую, легкую службу.
По данным inform.kz, платежи формируются из следующих составляющих:
- специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 прожиточных минимумов из бюджета;
- профессиональная выплата в размере 1 прожиточного минимума за счет средств работодателя;
- страховая выплата от страховых организаций по договору аннуитета перед пенсией в размере 1 прожиточного минимума;
- пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.
- Также определено право этих граждан самостоятельно определять время получения пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов в возрасте от 55 до 63 лет.
- Специальная социальная выплата производится до достижения пенсионного возраста.
Кроме того, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, в которых предусмотрено:
- возмещение расходов страховыми организациями на реабилитационные мероприятия в пределах до 6% от суммы страховой премии;
- возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;
- исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты), причиненного в результате несчастного случая.
Также закон затрагивает вопросы общественных объединений, отмечает zakon.kz
Нововведением является сокращение числа граждан-инициаторов для регистрации общественных объединений с десяти до трех. При этом изменения не влияют на деятельность политических партий, профсоюзов и религиозных объединений", - добавил Руслан Рустемов.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу Казахстана подчеркнул, что высокий уровень производственного травматизма остается крайне острой проблемой. В связи с этим он поручил правительству до конца года принять концепцию безопасного труда до 2030 года. Она, по словам президента, должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах.
14.12.2023, 12:10 32541
Сенаторы вернули в мажилис законопроект по вопросам обеспечения нацбезопасности
Фото: gov.kz
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы вернули в мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК".
Сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал, что при обсуждении законопроекта возникла необходимость внести в него некоторые правки, сообщает zakon.kz.
Это приведение норм, касающихся ограничения прав и свобод человека, в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда; исключение повторяющихся норм, устанавливающих компетенцию по определению порядка о предоставлении сведений, содержащих госсекреты; разграничение полномочий между органами досудебного расследования в отношении дел об уголовных правонарушениях, закончившихся на предварительном следствии; определение уровня их ответственности; сроки введения в действие трехзвенных модельных норм. Некоторые положения закона рекомендовано привести в соответствие с положениями действующего законодательства", - заявил Галиаскар Сарыбаев.
Депутаты поддержали это предложение. Таким образом, законопроект вернули в мажилис, сообщает inform.kz.
Напомним, что документ был разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства Республики Казахстан в области обеспечения национальной безопасности и прохождения службы в специальных государственных органах.
Основной его задачей является законодательное обеспечение мер, направленных на усиление координации и профилактики экстремизма, развитие оборонно-промышленного потенциала, а также на повышение открытости и прозрачности в процессе принятия решений по размещению государственного оборонного заказа, усиление механизма защиты государственных секретов, повышение уровня защиты объектов, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, совершенствование организации службы в специальных государственных органах, в том числе порядка присвоения званий, прохождения аттестации, обучения в высших учебных заведениях, а также повышение служебной дисциплины и социальной защищенности сотрудников, совершенствование процедуры пограничного контроля в пунктах пропуска, дальнейшую реализацию поручения главы государства по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата.
13.12.2023, 18:57 62906
"Одноразовая" форма спортсменов на Азиаде: Антикор начал проверку
Фото: sports.kz
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев рассказал, что Антикоррупционная служба начала проверять его министерство после скандала с "одноразовой" формой на Азиаде.
Служба экономических расследований тоже ведет работу по комитету спорта и дирекции развития спорта. Надо немного подождать. Думаю, что результаты будут", - заявил Ермек Маржикпаев.
По словам министра, форму для спортсменов, участвовавших в Азиаде, покупали через госзакупки у казахстанского производителя. Поставщик значился в реестре добросовестных товаропроизводителей НПП "Атамекен".
В феврале презентуем форму, в которой олимпийцы поедут в Париж. Сегодня у нас проводится определенный конкурс. Участвуют как местные, так и иностранные поставщики. Все будем делать законно. Хотим провести народное голосование. По механизму еще определимся", - сказал министр туризма и спорта.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу, высказались о низком качестве спортивной формы.
В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2023, показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва.
В пресс-службе дирекции развития спорта в ответ на жалобы заявили, что по окончании Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.
13.12.2023, 17:56 65086
Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году
Фото: Pixabay.com
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Нуржан Куандыков.
Рекомендуется до 31 декабря 2023 года подготовить соответствующие подтверждающие документы; заверить договоры займов у нотариусов; и если имеется сумма свыше 34,5 млн тенге, разместить на банковских счетах.
Декларацию можно сдать через мобильные приложения e-salyqАzamat, "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", а также на сегодняшний день в приложениях банка второго уровня реализованы функции сдачи декларации. Срок предоставления декларации 15 сентября 2024 года, как в бумажном, так и электронном виде. Декларация сдается по месту жительства", - отметил спикер.
По его словам, с 1 января 2024 года личную декларацию представят предприниматели, а также их супруги. С 1 января 2025 года - представят остальные категории граждан. Таким образом, в 2025 году ожидается более 13 млн деклараций.
В декларации должны будут отразить все имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так и за рубежом. А именно: ценные бумаги, цифровые активы, договоры долевого участия, наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП, или 34,5 млн тенге, а также недвижимость и автотранспортные средства за рубежом", - пояснил Нуржан Куандыков.
Представитель КГД также рассказал об адмответственности за непредставление декларации.
Как сообщил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК, налоговый контроль делится на три вида действия: выявление тех, кто сдал или не сдал декларацию, отражение в самой декларации доходов и имущества и далее - определение занижения доходов.
Затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка", - уточнил спикер.
Подчеркивается, что за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).
Также за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.
Напомним, с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан.
13.12.2023, 13:04 75286
Можно начинать искать первоисточники дохода - Жамаубаев о всеобщем декларировании
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рекомендует казахстанцам заняться поиском первоисточников своего дохода и подтверждающих документов.
Сейчас уже нужно начинать искать первоисточники, находить документы для того, чтобы отразить полностью все свое имущество в декларации", - проинформировал министр финансов в кулуарах мажилиса.
Жамаубаев подчеркнул, что каждый гражданин к 2025 будет обязан "показывать" свое имущество, деньги и ценные бумаги.
Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года. В Минфине также комментировали, кому разрешат не отчитываться.
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14.12.2023, 09:35Товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил $34 млрд 14.12.2023, 12:1033936Сенаторы вернули в мажилис законопроект по вопросам обеспечения нацбезопасности 14.12.2023, 12:4032536Закон о спецвыплатах работникам во вредных условиях труда одобрил сенат 14.12.2023, 11:4031311Казахстанские банки начали передавать КГД данные по мобильным переводам чиновников и их супругов 14.12.2023, 13:3228381Россияне построят три ТЭЦ в Казахстане: опубликован проект постановления 08.12.2023, 09:12145641Из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла 08.12.2023, 21:51134741В Казахстане ограничили движение на 54 участках дорог в 7 областях 09.12.2023, 11:59127226В Алматы выпало 4 см снега 09.12.2023, 18:50119961В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову 08.12.2023, 12:04108596Назван новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" 26.11.2023, 17:50315901В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50312376Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41298071Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20281106Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11279071Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
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