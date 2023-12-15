Товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил $34 млрд

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития города за 11 месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13%. Поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%. В ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5%. В целом по итогам года рост экономики крупнейшего города страны ожидается на уровне 6,5% (2022 год - 5%).





Акорда





Президент был проинформирован о том, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. Частные инвестиции увеличились на 30,3% и достигли 1,4 трлн тенге. Всего с начала текущего года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.





Как сообщил Ерболат Досаев, по поручению главы государства в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В текущем году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100%.





Главе государства была представлена информация о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.





Президенту также было доложено об исполнении его поручений по модернизации социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения активно внедряется новый единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест. С начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82% - на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365, открыто 8 молодежных комьюнити-центров.





На особом контроле - исполнение поручения президента по озеленению города. С начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч. Парковые территории Алматы увеличились на 397 га.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.



