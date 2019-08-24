Традиционная августовская конференция педагогов Акмолинской области прошла в Кокшетау

Кокшетау. 23 августа. Kazakhstan Today - Традиционная августовская конференция педагогических работников Акмолинской области "BILIM JАNE GYLYM" с участием акима области Ермека Маржикпаева прошла в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

В ее работе приняли участие заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования Республики Казахстан Дулат Жекебаев, акимы районов и городов области, представители областного управления, районных отделов образования, дошкольных организаций образования, общеобразовательных школ, колледжей, методисты и воспитатели, сообщила пресс-служба акима региона.

За годы независимости во всех стратегических документах Елбасы особым приоритетом всегда пользовалась сфера образования. Пристальное внимание данной системе уделяет сегодня и президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, обозначая ее важнейшую роль в развитии человеческого капитала и конкурентоспособности страны", - подчеркнул в своем приветственном слове руководитель региона Ермек Маржикпаев.

В работе пленарной части рассмотрены вопросы качества дошкольного образования, поэтапного перехода на 12-летнее образование, внедрения учебных программ обновленного содержания, применение инновационных технологий в условиях трехъязычия. Также не обошли вниманием тему реализации программы "Цифровой Казахстан" и профессионального обучения и трудоустройства выпускников.

В завершение состоялось торжественное награждение отличившихся педагогов и коллективов.

Отметим, что в фойе Дворца культуры была организована выставка, на которой были представлены лучшие материалы организаций образования, учебно-методического кабинета управления образования и системы воспитательной работы. Тематические площадки по направлениям сферы образования прошли с 11 по 19 августа 2019 года.

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