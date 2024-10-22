Требования к пожарной безопасности изменились в Казахстане

В частности, изменились требования к размещению АЗС и пожарных депо, ширине проездов для пожарных автомобилей, расстановке пожарных гидрантов, противодымной вентиляции и т.д.

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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям подписал - Министр по чрезвычайным ситуациям подписал изменения в требования к пожарной безопасности.





В частности, изменились требования пожарной безопасности при проектировании объектов.





Теперь ширина подъездов и проездов для пожарных автомобилей должна быть не менее 6 м. Максимально допустимый уклон проездов для пожарных автомобилей необходимо принимать не более 10%, а уклон подъездов не более 6%.





Установку пожарных гидрантов необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий и сооружений. Допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части, при этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии объединенного хозяйственно-питьевого водопровода не допускается. В случае расположения пожарного гидранта на подъезде для пожарной техники, минимальная ширина проездов на данном участке должна составлять 8 м", - говорится в правилах.





Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или их части не менее чем от двух пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного гидранта при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150 м по дорогам с твердым покрытием.





Также изменились требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, в частности к размещению АЗС, топливных резервуаров, раздаточных колонок и т.д. до границ земельных участков дошкольных организаций, организаций среднего образования, интернатных организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, одноквартирных жилых зданий и стен жилых и общественных зданий другого назначения.





Кроме того, изменены:





правила установки приточно-вытяжной системы противодымной вентиляции;

место расположения пожарных депо;

требования к горючим стройматериалам и т.д.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.