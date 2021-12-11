Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Вырубка краснокнижных деревьев осуществляется только на основании решения правительства РК, сообщил вице-премьер Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно нормам Типовых правил, вырубка всех произрастающих деревьев в населенных пунктах осуществляется только по разрешению местного исполнительного органа. Согласно Правилам оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", разрешение выдается только: 1) при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; 2) при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций; 3) при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений", - говорится в ответе вице-премьера Романа Скляра на запрос депутата сената Андрея Лукина.

Вице-премьер отметил, что в соответствии с Типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере.

В соответствии со статьей 32-1 закона РК "Об особо охраняемых природных территориях" изъятие (вырубка) деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, осуществляется на основании решения правительства РК", - сообщил Роман Скляр.

Согласно статье 27 закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", местные исполнительные органы разрабатывают и представляют в маслихат на утверждение правила содержания и защиты зеленых насаждений, разработанные на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

В связи с этим, уполномоченным государственным органом совместно с местными исполнительными органами будут проведены работы по обеспечению реализации норм действующего законодательства.

Также Роман Скляр рассказал о принимаемых мерах по защите зеленых насаждений в населенных пунктах.

По его информации, создана рабочая группа из представителей госорганов, депутатов мажилиса, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов.

Предлагается внести поправки, которые будут предусматривать:

- порядок планирования работ по высадке, содержанию и защите зеленых насаждений местными исполнительным органами (для рационального использования выделяемых бюджетных средств);

- усиление в части документационного учёта зеленых насаждений (инвентаризация, лесопатологическое исследование, ведение реестра, разработка дендрологического плана и дальнейшая работа по нему);

- разработка дендрологического плана, что позволит увидеть полную картину по состоянию имеющихся зеленых насаждений (больные или усохшие будут помечены);

- увеличение размера компенсационной посадки за незаконную вырубку деревьев (от пятидесятикратного до стократного);

- регламентирование работ по защите зеленых насаждений при проведении строительно-монтажных работ.

Подготовлены законопроекты, в которых предусмотрены поправки по регулированию общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

В рамках законопроекта "О растительном мире" предусмотрена отдельная глава по озеленительным насаждениям с включением норм по их охране и защите.

Кроме того, в настоящее время уполномоченным государственным органом разработаны поправки в постановление правительства от 31 мая 2007 года №441 "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан", где будет определена компетенция местных исполнительных органов в данном вопросе в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения о массовых незаконных вырубках деревьев. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектаров, или 11% территории.