В Алматы люди живут на краю гигантского карьера, заваленного мусором

Журналист Полина Шиманска рассказала, что в Алматы есть целые улицы, которым угрожает провал в карьеры, оставшиеся после многолетней добычи щебня.
Их вокруг Алматы, оказывается, немало. Побывала ная самом ближайшем Акжарском, он в километре от акимата Наурызбайского района. Лет 40 там добывают щебенку, представляете, какие вырыты кратеры", - написала Шиманская в Facebook.
Она отметила, что отработавшие карьеры должны рекультивировать, но на деле их забрасывают мусором.
Пыль идет страшная с карьера, вонь, машина за машиной приезжает с мусором все дни. Надо что- то делать с мусором городским, почему мы должны с ним соседствовать? Детей страшно выпускать, боимся, что провалятся", - возмущалась жительница улицы Карьерная Акбала Абдукаримова.
Эта улица, со слов журналиста, идет прямо по кромке карьера, люди живут буквально на краю.
Сильнейший дождь, снег вполне может свалить их дома в вонючую пропасть. Тут недавно уже провалился КамАЗ, благо водитель остался жив. Ходить там страшно, кружится голова, а люди так живут", - пишет Шиманская.
Она сообщила, что, со слов юриста МП "Карьер" Серикжана Ибадулаева, карьер подлежит рекультивации.
Через 5-10 лет мы полностью должны заполнить его мусором и закрыть. Бытовой мусор сюда не привозят, но переработки нет, мы не можем следить за каждым мешком, все закапываем", - приводит журналист слова юриста.
Местные жители задаются вопросом "что будет дальше на этом месте?".
Это уже вопрос к экологам, хотя мне вообще непонятно, как допустили, что люди живут на краю карьеров. Не думаю, что на месте закопанных сотен тонн мусора можно вырастить парк, сквер, земля тут и без того не чернозем, а с такой начинкой станет как на Марсе", - заключила журналист.
Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев назвал Алматы одним из самых загрязненных городов в стране. По его словам, причинами загрязнения являются в том числе и стихийные свалки.
В Алматы регулярно выявляются стихийные свалки мусора. Так, недавно две стихийные свалки были обнаружены в Алатауском районе города.
Также две свалки были выявлены на территориях промышленных объектов города. Один из них расположен в Жетысуском районе города, другой в Ауэзовском районе.