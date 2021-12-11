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В Алматы люди живут на краю гигантского карьера, заваленного мусором

10.12.2021, 13:13 28459
Фото: facebook/Polina Shimanskaya
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАЯБРЯ - В Алматы стоит проблема рекультивации карьеров. Целым улицам близ Алматы угрожает провал в огромные ямы, заваленные мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Журналист Полина Шиманска рассказала, что в Алматы есть целые улицы, которым угрожает провал в карьеры, оставшиеся после многолетней добычи щебня.
 

Их вокруг Алматы, оказывается, немало. Побывала ная самом ближайшем Акжарском, он в километре от акимата Наурызбайского района. Лет 40 там добывают щебенку, представляете, какие вырыты кратеры", - написала Шиманская в Facebook.

 
Она отметила, что отработавшие карьеры должны рекультивировать, но на деле их забрасывают мусором. 
 

Пыль идет страшная с карьера, вонь, машина за машиной приезжает с мусором все дни. Надо что- то делать с мусором городским, почему мы должны с ним соседствовать? Детей страшно выпускать, боимся, что провалятся", - возмущалась жительница улицы Карьерная Акбала Абдукаримова. 

 
Эта улица, со слов журналиста, идет прямо по кромке карьера, люди живут буквально на краю. 
 

Сильнейший дождь, снег вполне может свалить их дома в вонючую пропасть. Тут недавно уже провалился КамАЗ, благо водитель остался жив. Ходить там страшно, кружится голова, а люди так живут", - пишет Шиманская.

 
Она сообщила, что, со слов юриста МП "Карьер" Серикжана Ибадулаева, карьер подлежит рекультивации. 
 

Через 5-10 лет мы полностью должны заполнить его мусором и закрыть. Бытовой мусор сюда не привозят, но переработки нет, мы не можем следить за каждым мешком, все закапываем", - приводит журналист слова юриста.

 
Местные жители задаются вопросом "что будет дальше на этом месте?".
 

Это уже вопрос к экологам, хотя мне вообще непонятно, как допустили, что люди живут на краю карьеров. Не думаю, что на месте закопанных сотен тонн мусора можно вырастить парк, сквер, земля тут и без того не чернозем, а с такой начинкой станет как на Марсе", - заключила журналист.




Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев назвал Алматы одним из самых загрязненных городов в стране. По его словам, причинами загрязнения являются в том числе и стихийные свалки. 

В Алматы регулярно выявляются стихийные свалки мусора. Так, недавно две стихийные свалки были обнаружены в Алатауском районе города

Также две свалки были выявлены на территориях промышленных объектов города. Один из них расположен в Жетысуском районе города, другой в Ауэзовском районе. 

 

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Зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами

10.12.2021, 14:17 24409
Зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами
Фото: koshkavetra.ru
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Представители Ассоциации по защите животных в Казахстане считают, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры были включены в рабочую группу при разработке законопроекта "Об ответственном обращении с животными", однако, по их словам, замечания зоозащитников "не учитывались в стенах мажилиса". 
 

Работа шла по замечаниям депутатов в табличной форме в быстром темпе. 19 ноября 2021 мы обратились с письмом к президенту, где указали, что законопроект стал пестрить словом "умерщвление" (употребляется 20 раз по тексту небольшого закона) и перестаёт быть гуманным по отношению к безнадзорным животным", - написали волонтеры на странице Ассоциации по защите животных РК в Instagram. 

 
Они пояснили, что статьи 24 и 15 между собой не имеют ссылок и "читаются так, что намерением является все-таки уничтожение животных". 
 

Определение бродячих животных лишилось ссылки на гражданский кодекс, и сейчас читается как "животные, не имеющие владельца", при этом правовой режим (как и когда это определяется) не прописан", - отмечают волонтеры.

 
Также они подчеркнули, что глава о жестоком обращении "не увязана с наказанием в сопутствующем законе и существует просто для красоты". 
 

Определение жестокого обращения теперь содержит умысел... Это значит, что каждый живодер будет доказывать, что он неумышленно причинил вред животному: например, морил голодом, но смерти не желал", - считают активисты.

 
Они подытожили, что "в целом законопроект не соответствует концепции, которую презентовал Минэкологии по стерилизации и выпуску в среду обитания здоровых социальных животных".
 
Напомним, мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области живодер поджег собаку

В Алматы, собаку, жестоко избитую истязателем, передали в добрые руки
 
Также зверский случай живодерства произошел 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности. 

Всего с января по сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
 

В Костанайской области произошла массовая гибель рыбы

08.12.2021, 19:42 103411
Фото: Минэкологии РК
КОСТАНАЙ. 8 ДЕКАБРЯ -6 декабря в Тобол-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о заморе рыб на реке Желкуар Житикаринского района Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инспекцией организован выезд на место совместно с представителями Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", КГУ "Камыстинское учреждение лесного хозяйства", РГУ "Департамент экологии по Костанайской области", Житикаринского производственного учреждения КФ РГП "Казводхоз", работниками близлежащих рыбохозяйственных участков (ТОО "Выстрел") и ГУ "Житикаринская Районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", сообщает пресс-служба Минэкологии. 
 
В ходе выезда установлен факт гибели рыбы вида "плотва" средним весом от 17 до 25 граммов, общий объем погибшей рыбы 280 килограммов. Специалистами департамента экологии и Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" произведен отбор пробы воды и тушек рыбы для проведения лабораторных исследований.
 
Погибшая рыба собрана и передана в КГП "Ветеринарная станция Житикаринского района Управление Костанайской области" для утилизации.
 
В целях сохранения оставшейся живой рыбы и своевременного принятия мер по недопущению дальнейшего замора, специалистами Инспекции совместно с акиматом поселка Забеловка Житикаринского района организованы мелиоративные работы (аэрации водоема, бурение лунок и прорубка майн). Для уменьшения плотности находящейся рыбы на данном участке, ведутся работы по переселению части рыб в близлежащий водоем Желкуарское водохранилище.
 
На сегодня силами сотрудников Инспекции, сельского акимата и ТОО "Выстрел" осуществлено спасение около 500 килограммов рыбы. Работы по спасению продолжаются.
 
По предварительным данным, причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде из-за перенасыщения рыбных ресурсов на участке 1,5 гектара.
 
Информация о результатах лабораторных исследований будет сообщена дополнительно.
 
Напомним, 11 сентября стало известно, что на озере Кок Озен под Алматы из-за порыва канализационной трубы погибло не менее 70 тонн рыбы. По факту гибели рыбы возбуждено уголовное дело.
 

В Казахстане создан новый национальный парк

08.12.2021, 18:05 110026
В Казахстане создан новый национальный парк
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - В Карагандинском регионе создан новый национальный парк, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках реализации поручения главы государства постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года в Казахстане создан национальный парк "Улытау", сообщил в своем Твиттере министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.
 
По информации министра, парк будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. гектаров.
 
Целью парка "Улытау" является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность. Это уже 14-й по счету Национальный парк в Казахстане.
 
Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил о возврате урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка.
 
Также осенью этого года принято постановление правительства Республики Казахстан об изменении правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.
 
Ранее стало известно, что в развитие нацпарков Колсай-колдері, Алтын-Эмель и Чарын инвестируют 14,5 млрд тенге.
 

В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города

08.12.2021, 09:30 123634
В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 8 ДЕКАБРЯ - В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города - Федоровское водохранилище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После того, как озеро замерзло, местный житель Владимир Бондаренко заметил на льду черную полосу длиною в километр. По его словам, снег темнеет уже через несколько часов после выпадения. То же самое было и прошлой зимой, сообщает "31 канал".
 

Это резерв, запас питьевой воды города Караганды, стратегически важный объект, и его практически загрязняют", - сказал он.

 
Общественники уже обращались в департамент экологии, но там повода для тревоги не усмотрели. 
 

В этот период используется печное отопление, есть несколько предприятий, которые работают на данных участках, а также неблагоприятные метеоусловия. Хотелось отметить, что в этом районе очень интенсивное движение транспорта", - говорит замглавы департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

 
Однако в Караганде зимой на дачах людей почти нет, транспорта тоже. 
 

На берегу водоема типичный черный снег, всем знакомый по Темиртау. Это говорит о том, что, безусловно, так не должно быть", - отметил директор по развитию Карагандинского областного экомузея Дмитрий Калмыков.

 
В департаменте экологии заверили, что если от жителей поступят письменные жалобы, они инициируют проверку. Эколог-общественник Дмитрий Калмыков считает, что есть способ действеннее - обратиться в офис "Адалдык аланы" при Минэкологии. Как правило, тогда проверки начинают гораздо быстрее.


 

В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев

07.12.2021, 20:29 89965
В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев в ходе брифинга в СЦК высказался о фактах незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас есть информационная геосистема, созданная совместно с Министерством информации и общественного развития. Она работает по четырем направлениям. Первое - защита лесов от незаконной вырубки, второе - предотвращение лесных пожаров, третье - недопущение незаконного строительства в лесах, четвертое - развитие лесов, то есть увеличение количества деревьев", - сказал Ерлан Кутпанбаев.

 
Он отметил, что в 2021 году в стране зарегистрировано 111 фактов незаконной вырубки деревьев. Объем вырубленных деревьев составил пять тысяч кубометров. Размер причиненного ущерба составил 97 миллионов тенге.
 
Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak в Алматы. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 
 
В ноябре депутаты призвали ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах Казахстана.
 

В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ

07.12.2021, 09:03 90640
В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С началом отопительного сезона в Нур-Султане стало нечем дышать. Вернее, приходится дышать сероводородом. О некачественном воздухе теперь может рассказать специальное приложение "Казгидромета" Аir kz, сообщает Первый канал Евразия. 
 
Согласно наблюдениям специалистов "Казгидромета", в воздухе столицы наблюдается превышение уровня сероводорода. Он выделяется как от системы канализации, так и при горении угля. Выводы приложения подкрепили и слова жителей окраины столицы - они чувствуют неприятный запах.
 

В целом серные соединения влияют на здоровье человека, в том числе на репродуктивные способности. Поэтому нам надо сокращать количество домов, которые сжигают уголь, и максимально переходить на газ", - говорит председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

 
Как отмечается в сюжете, повышение уровня вредных веществ в воздухе столицы наблюдается периодически. И если в частном секторе отмечают увеличение содержания сероводорода, в других частях города преобладает диоксида азота, который выделяют легковые авто.
 

В рамках нового Экологического кодекса предусмотрели обязательное наличие блока очистки выхлопных газов и увеличили административную ответственность. Штраф подняли до 10 МРП", - сказала Лаура Маликова.

 
По данным медиков, повышение в воздухе загрязняющих веществ может вызывать хронические риниты, бронхиты и другие заболевания дыхательных путей.

 

Ильин: Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге

06.12.2021, 18:42 110755
Ильин: Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге
Фото: regnum.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Ущерб от лесостепных пожаров в 2021 году превысил 1,8 млрд тенге. Об этом сообщил на правительственном министр по ЧС Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Угрозой для населения территории регионов являются лесные, степный и природные пожары. Ежегодно в среднем по стране происходит до четырех тысяч лесостепных возгораний, при этом площадь возгорания составляет порядка 100 тыс. гектаров. Ущерб от пожара в этом году превысил 1,8 млрд тенге. Единственный вид природного пожара, возникающий без влияния человека - это пожар от молний. Так называемые сухие грозовые разряды. Все остальные возникают по вине человека, их большинство. Профилактическую работу в регионах мы проводим, но не всегда она, к сожалению, дает определенный результат", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также он отметил, что защита от пожаров в сельских населенных пунктах, прилегающих к лесостепным территориям и находящихся отдаленно к районным центрам, остается слабой. Отсутствует подразделения государственной противопожарной службы, поэтому на местные исполнительные органы возложена обязанность по созданию пожарных постов.
 
 

В Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности

06.12.2021, 10:15 101872
В Алматы выявлено более 21 тыс. транспортных средств с превышением норм токсичности
Фото: blog.mycar.kz
АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - В настоящее время полиция Алматы совместно с Управлением зеленой экономики проводит рейдовые мероприятия по выявлению автотранспортных средств, несоответствующих экологическим нормам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы запущены экопатрули.
 

С начала отработки всего проверено свыше 2,5 тысяч транспортных средств, 1193 из них на дизтопливе, 1357 на бензине. 23% из общего количества проверенных транспортных средств не соответствуют экологическим нормам: у 589 ТС выявлено превышение выхлопных газов. Вместе с тем, сообщаем, что сегодня ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город, они оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения. С марта этого года всего проверено 139 746 автотранспортных средств, у 21 751 выявлено превышение норм токсичности", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

 
Согласно статье 334 КоАП, эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф для физических лиц в размере 10, для юридических лиц - в размере 100 МРП. 
 
Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф: для физических лиц - в размере 20, для юридических лиц - в размере 200 МРП, информирует Polisia.kz.


Напомним: в Алматы и его окрестностях выпал грязный снег серо-коричневого цвета. В том числе такие осадки наблюдались в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы.    

По словам руководителя Экологического общественного союза "ЭОС" Аси Гейдт, воздух в мегаполисе сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы и сажей.   

Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота. По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - пояснила эколог.   

 

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