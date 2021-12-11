В Алматы люди живут на краю гигантского карьера, заваленного мусором

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АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Представители Ассоциации по защите животных в Казахстане считают, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Волонтеры были включены в рабочую группу при разработке законопроекта "Об ответственном обращении с животными", однако, по их словам, замечания зоозащитников "не учитывались в стенах мажилиса".

Работа шла по замечаниям депутатов в табличной форме в быстром темпе. 19 ноября 2021 мы обратились с письмом к президенту, где указали, что законопроект стал пестрить словом "умерщвление" (употребляется 20 раз по тексту небольшого закона) и перестаёт быть гуманным по отношению к безнадзорным животным", - написали волонтеры на странице Ассоциации по защите животных РК в Instagram.

Они пояснили, что статьи 24 и 15 между собой не имеют ссылок и "читаются так, что намерением является все-таки уничтожение животных".

Определение бродячих животных лишилось ссылки на гражданский кодекс, и сейчас читается как "животные, не имеющие владельца", при этом правовой режим (как и когда это определяется) не прописан", - отмечают волонтеры.

Также они подчеркнули, что глава о жестоком обращении "не увязана с наказанием в сопутствующем законе и существует просто для красоты".

Определение жестокого обращения теперь содержит умысел... Это значит, что каждый живодер будет доказывать, что он неумышленно причинил вред животному: например, морил голодом, но смерти не желал", - считают активисты.

Они подытожили, что "в целом законопроект не соответствует концепции, которую презентовал Минэкологии по стерилизации и выпуску в среду обитания здоровых социальных животных".

Напомним, мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.





Также зверский случай живодерства произошел 4 мая 2021 года в Таразе . Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.



