В Минэкологии назвали топ-10 городов Казахстана с самым загрязненным воздухом

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства назвал десять городов с высоким загрязнением воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно мониторингу атмосферного воздуха, из 45 промышленных городов десять относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - перечислил министр экологии.

По его словам, причинами загрязнения являются изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие модернизации и реконструкции, использование угля. Кроме того, остро стоит проблема несоответствия санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки.

В ходе выступления Брекешев также рассказал, какая работа проводится по утилизации и недопущению стихийных свалок. По его словам, на сегодня ликвидировано 86% (6,3 тыс.) из 7,3 тыс. свалок.

Проведены рейдовые мероприятия, к ответственности привлечены около 17 тыс. правонарушителей. С 2022 года в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Актобе и Караганде начнется реализация проектов строительства мусороперерабатывающих заводов", - поделился министр.

По итогам заседания премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству экологии совместно с акиматами проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства, а также принять меры по разработке дорожных карт и достижению показателей снижения выбросов загрязняющих веществ крупных предприятий в десяти городах страны.

Министерству энергетики совместно с акиматами дано поручение активизировать вопросы газификации частного сектора и хозяйствующих субъектов. Акиматам всех регионов поручено обеспечить исполнение всех мероприятий, запланированных на 2021 год в рамках Дорожных карт по улучшению экологической ситуации.



