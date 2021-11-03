Казахстан к 2030 году намерен сократить выбросы парниковых газов на 15%

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ГЛАЗГО. 2 НОЯБРЯ - 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава правительства подчеркнул, что Казахстан одним из первых в мире ратифицировал Парижское соглашение (6 декабря 2016 года). В реализацию данного документа Республика Казахстан к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также принял новый Экологический кодекс, сообщила пресс-служба правительства РК.

Казахстан увеличит объем энергии из возобновляемых источников в пять раз - с 3% до 15%, выработку энергии из экологически чистых источников - в два раза, с 20% до 38%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. Планируется, что доля вырабатываемой из угля энергии снизится с 70% до 40%", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что на саммите по климатическим амбициям в декабре 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее реализации правительство РК завершает разработку стратегического документа, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов.

Углеродная нейтральность Казахстана будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых, в том числе возобновляемых источников энергии. При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

Глава правительства подтвердил приверженность Казахстана выступить в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. Это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении "зеленого" экономического роста через трансферт технологий, привлечение зеленого финансирования, обмен знаниями и инновациями на площадке Центра зеленых финансов МФЦА и других региональных организаций, занимающихся климатической повесткой.

В рамках СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи.

В ходе Саммита мировых лидеров глава правительства Казахстана провел встречи с президентами Финляндии Саули Ниинестё, Монголии - Ухнаагийном Хурэлсухом, Кыргызстана - Садыром Жапаровым, Латвии - Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте, Индии - Нарендрой Моди и Специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.

В контексте подготовки Казахстана к председательству на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года) премьер-министр РК встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и Государственным министром внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.

По итогам визита и двусторонних встреч принято совместное заявление правительств Республики Казахстан и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о стратегическом партнерстве и совместных усилиях по реагированию на изменение климата. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, декарбонизации экономики, реализации потенциала Казахстана в области развития возобновляемых источников энергии, "зеленого" финансирования, сохранения лесов, повышения эффективности землепользования и др.

За 30 лет с момента обретения Казахстаном независимости и установления дипломатических отношений казахстанско-британские связи приобрели характер прочного партнерства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве", - подчеркивается в совместном заявлении.