В Алматы выявили две стихийные свалки

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АЛМАТЫ. 3 ДЕКАБРЯ - 3 декабря рабочей группой в составе сотрудников управления жилищной политики Алматы, отдела экологии и мониторинга окружающей среды КГУ "ГРПП "Медеу" управления зеленой экономики Алматы аппарата акима Алатауского района, природоохранной полиции Алатауского района выявлены две стихийные свалки в Алатауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в управлении жилищной политики Алматы, в микрорайоне Шапагат на владельца земельного участка составлен административный протокол в размере 20 МРП, а также собственником участка дано гарантийное письмо о вывозе мусора в течение 10 рабочих дней.
По второму адресу в микрорайоне Шанырак-2 ведется работа по выявлению собственника участка.
Работа в данном направлении продолжается.
В начале ноября близ Алматы, на территории сакских курганов, была обнаружена свалка.
В конце октября в Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки.