Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала новый состав мажилиса

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала депутатов мажилиса парламента седьмого созыва, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее предложение внес в ходе заседания глава Центризбиркома Берик Имашев. Члены комиссии проголосовали за принятие постановления.

По партийному списку от партии Nur Otan зарегистрировано 76 депутатов, по партийному списку "Ак жол" - 12 депутатов, по партийному списку Народной партии Казахстана - десять депутатов. Избранных Ассамблеей народа Казахстана - девять депутатов.

Зарегистрированным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Напомним, 10 января состоялись выборы в мажилис парламента Казахстана. По итогам голосования из пяти партий, участвовавших в выборах, в мажилис прошли три партии - Nur Otan, "Ак жол" и Народная партия Казахстана. Выборы депутатов мажилиса также прошли в Ассамблее народа Казахстана.

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