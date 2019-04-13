Центризбирком определил порядок проверки кандидатов в президенты РК на соответствие требованиям законодательства

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Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК определила порядок проверки кандидатов в президенты РК на соответствие требованиям законодательства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, комиссией принято постановление "Об организации проверки соответствия кандидатов в президенты требованиям законодательства на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года".

Согласно Конституции, президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты Республики. Не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" закреплены требования о том, что кандидатом в президенты не может быть: лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Кроме этого, для избрания президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.

Соответствие кандидата в президенты предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям устанавливается Центральной избирательной комиссией в течение пяти дней с момента представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, удостоверяющим внесение кандидатом избирательного взноса.

В ЦИК отметили, что к заявлению прилагаются биографические данные по отдельной форме, сведения об опыте работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса. Размер взноса равен 50-кратному размеру установленной законодательством минимальной заработной платы.

При наличии полного пакета документов Центральная избирательная комиссия принимает их к рассмотрению и немедленно "с момента поступления указанных документов направляет запросы уполномоченным государственным органам".

После поступления соответствующих сведений от уполномоченных органов Центральная избирательная комиссия составляет протокол об установлении соответствия кандидата в президенты Республики Казахстан требованиям, предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - добавили в пресс-службе.

В указанном протоколе ЦИК устанавливается соответствие или несоответствие кандидата требованиям законодательства, в том числе владение государственным языком на основании заключения лингвистической комиссии.

При этом процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком определяется постановлением Центральной избирательной комиссии. Протокол подписывается всеми членами ЦИК. К протоколу прилагаются поступившие сведения от государственных органов.

Кроме этого, в принятом ЦИК постановлении предусмотрены сроки направления комиссией запросов в уполномоченные органы и сроки представления ими ответов на данные запросы.

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