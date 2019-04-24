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Центризбирком получил документы о выдвижении от первого кандидата в президенты РК

23.04.2019, 09:41 7318
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Центризбирком получил документы о выдвижении первого кандидата в президенты РК, передает Kazakhstan Today.
 

22 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан... были представлены документы Садыбека Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением "Республиканское движение "Улы Дала Кырандары", - сообщила пресс-служба ЦИК.

 
В пакет документов вошли: выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения "Республиканское движение "Улы дала кырандары" о выдвижении в президенты Республики Казахстан; заявление Садыбека Тугела о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан; биографические данные; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК РК; копия документа, удостоверяющего личность; копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении; документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.
 

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